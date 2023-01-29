Відео з ним опублікувало видання Visegrád 24, інформує 24 Канал. Як тривають будні наших бійців на передовій, дивіться далі.

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Як військові витримують артобстріл росіян

Молодий український військовий намагається перекусити під час обстрілу російської артилерії. Він упускає крекер під час обстрілу, але не виглядає надто стурбованим,

– мовиться в повідомленні.

Окрім того, видання зауважило, що у бійця сталеві нерви. На відео чутно, як український військовий спочатку бідкається, що в нього забруднився мед в пачці, потім вибило галету з рук.

Як військовий реагує на артобстріл росіян: дивіться відео

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