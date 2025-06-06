Он бы истек кровью за 3 минуты, – военный ВСУ рассказал, как спас мужчину в Венеции

В марте 2025 года украинский военный Янис Терещенко во время отпуска в Венеции спас мужчину с многочисленными ножевыми ранениями. Несколько минут – и пострадавший мог бы погибнуть.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Третьего армейского корпуса ВСУ Янис Терещенко, заметив, что неизвестный лежал в луже крови и нуждался в помощи. У него было критическое кровотечение.

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Как удалось спасти пострадавшего

Как рассказал военный, особенность Венеции в том, что скорая не прибудет сразу на место. Там буквально невозможно заехать. Им нужно катером доплыть и прибежать на место.

Скорая прибыла только примерно через 10 минут. Если бы не удалось быстро оказать помощь, то мужчина буквально за три минуты истек бы кровью.

У пострадавшего были ранены руки и ноги. Критической была глубокая колотая рана с внутренней стороны бедра на 20 сантиметров. Он еще не успел потерять слишком много крови на тот момент, но уже побледнел и совсем скоро мог потерять сознание.

Сперва прохожие пытались перевязать ногу его же ремнем. Но так не удалось остановить кровотечение.

Проблема в том, что они перетянули ремнем кошелек в заднем кармане. И ремень – это все-таки не средство оказания помощи. Он был под руками. Затянуть ногу можно чем угодно. Можно умудриться зажать ее даже голыми руками. Но вопрос – насколько это эффективно. Турникет – это 100% эффективности. Когда я увидел, что люди пытались оказать помощь, то поставил вещи, вытащил турникет и остановил кровотечение,

– рассказал Янис Терещенко.

Военный всегда носит с собой аптечку. В критической ситуации она всегда пригодится.

Добавим, мэр Венеции Луиджи Бруньяро отметил наградой Яниса Терещенко. Он выразил "личную благодарность и благодарность всей Венеции за этот большой жест человечности, мужества и альтруизма".