Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Третього армійського корпусу ЗСУ Яніс Терещенко, зауваживши, що невідомий лежав у калюжі крові і потребував допомоги. У нього була критична кровотеча.

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Як вдалося врятувати постраждалого

Як розповів військовий, особливість Венеції в тому, що швидка не прибуде одразу на місце. Там буквально неможливо заїхати. Їм потрібно катером доплисти та прибігти на місце.

Швидка прибула лише приблизно за 10 хвилин. Якби не вдалося швидко надати допомогу, то чоловік буквально за три хвилини стік би кров'ю.

У постраждалого були поранені руки та ноги. Критичною була глибока колота рана з внутрішньої сторони стегна на 20 сантиметрів. Він ще не встиг втратити надто багато крові на той момент, але вже зблід і зовсім скоро міг знепритомніти.

Спершу перехожі намагалися перев'язати ногу його ж ременем. Але так не вдалося зупинити кровотечу.

Проблема в тому, що вони перетягнули ременем гаманець у задній кишені. І ремінь – це все-таки не засіб надання допомоги. Він був під руками. Затягнути ногу можна будь-чим. Можна примудритися затиснути її навіть голими руками. Але питання – наскільки це ефективно. Турнікет – це 100% ефективності. Коли я побачив, що люди намагались надати допомогу, то поставив речі, витягнув турнікет і зупинив кровотечу,

– розповів Яніс Терещенко.

Військовий завжди носить з собою аптечку. У критичній ситуації вона завжди знадобиться.

Додамо, мер Венеції Луїджі Бруньяро відзначив нагородою Яніса Терещенка. Він висловив "особисту подяку і подяку всієї Венеції за цей великий жест людяності, мужності та альтруїзму".