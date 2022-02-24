Украинский военный самолет перехватили в Румынии: его заставили сесть на военной базе
Источник:Министерство обороны Румынии
Министерство обороны Румынии сообщило, что в их воздушное пространство залетел украинский самолет Су-27. Он был перехвачен.
Два самолета F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии обнаружили украинский самолет в северной части Румынии в 6:15 по местному времени.
Важно В сети показали пуски ракет из России по территории Украины
После этого они осуществили его перехват и идентификацию.
Самолет Су-27 ВВС Украины немедленно сопроводили для посадки на авиабазу в Бакэу. Самолет сел там в 07:05.
"После приземления украинский военный летчик передал себя в распоряжение румынских властей, будут приняты необходимые в таких ситуациях юридические меры", – говорится в сообщении Минобороны Румынии.
В то же время там опровергли фейки о других случаях пересечения воздушного пространства Румынии украинскими военными самолетами.
Кроме того, то румынская армия активировала военные командные пункты, на которые возложены обязанности по мониторингу ситуации и координации сил и средств для конкретных ситуаций, которые могут возникнуть. Это сделали после того, как Россия напала на Украину.