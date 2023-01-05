Финансовый аналитик с 4 высшими образованиями: украинский воин удивил французских журналистов

Украинские воины продолжают вдохновлять мир своей смелостью. Журналисты одного из французских изданий удивились образованности наших героев.

Пресс-служба 61 ОМБр рассказала интересную историю о нашем военном, по имени Евгений. Журналистам французского издания представили его как обычного боевого медика пехотного батальона.

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После 24 февраля военный сменил свою деятельность

Сначала их удивило то, что он свободно владеет английским. Помощь переводчика была совершенно ненужной.

И еще больше удивило представителей иностранных СМИ, что человек в форме, бронежилете и шлеме имеет научную степень профессора.

В гражданской жизни Евгений – финансовый аналитик с четырьмя высшими образованиями за плечами. Среди них – дипломы Киевского национального экономического университета, Национального университета имени Шевченко и Лондонской школы экономики. Куча научных работ в области финансов, экономики и банковского дела.

Однако все это осталось "там, 24 февраля 2022 года". Жизнь поставила выбор: работать в теплом и уютном офисе или взять в руки оружие, чтобы защищать свою Украину. Евгений выбрал второе, отмечает пресс-служба.

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