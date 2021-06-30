Недофинансировали: украинским военным задолжали социальные выплаты
Источник:24 канал
Ранее СМИ писали, что Минобороны задолжало военным выплаты на сотни миллионов гривен. Выяснилось, что задолженность действительно существует. Однако точная сумма неизвестна.
Что говорят в Минобороны
Зарплату военным выплачивают вовремя и в полном объеме. Об этом Министерство обороны заявило в ответ на запрос 24 канала.
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Работа по финансированию надлежащих социальных выплат военнослужащим является приоритетом деятельности руководства Минобороны и Вооруженных сил. Сейчас принимаем все меры по его обеспечению,
– заверили в ведомстве.
Задолженность социальных выплат возникла из-за недостаточного финансирования из госбюджета направления "Социальные выплаты".
Военным не выплатили 950 миллионов, – СМИ
Издание "Военный курьер" ссылаясь на официальный доклад начальника Генштаба заявило, что ситуация с дополнительными выплатами для военных является критической. Это, мол, вызвало напряжение в военных коллективах и семьях.
В начале 2021 года сумма задолженности якобы составляла 350,8 миллиона гривен, а по состоянию на 15 мая она выросла втрое – 950 миллионов.Обратите внимание! Сергей Притула, который еще с начала войны на Донбассе занимается волонтерством и финансово помогает бойцам, ранее говорил, что наибольшей проблемой украинской армии являются деньги. В последние годы в бюджете, мол, стало больше денег, однако для ВСУ этого все равно мало. В то же время, по мнению политика, самостоятельно Украина эту проблему решить не сможет.
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