Украинский воин получил боевую травму на Донбассе: известно его состояние

Украинский защитник получил ранение на Донбассе. Известно, что травма боевая.

Соответствующую информацию сообщили в Фейсбуке Операции объединенных сил. Это случилось 9 января.

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На Донбассе военный получил ранение

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование,

– говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что военнослужащего госпитализировали. Его состояние здоровья – удовлетворительное.

В течение 9 января боевики дважды нарушали режим тишины. В частности били:

в сторону Попасной – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов;

возле Катериновки – из минометов калибра 120 миллиметров, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

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За прошедшие сутки, 8 января, пророссийские боевики 6 раз нарушили тишину на Донбассе.

Кроме того, с начала года на Донбассе погиб один военный. В частности 1 января на 21-м году жизни в Харьковском госпитале скончался раненый Игорь Тычина. Он служил в составе 95 десантно-штурмовой бригады. Ранение получил 27 декабря 2021 года.

Кроме того, к сожалению, в течение 2021 года из-за действий пророссийских боевиков Украина потеряла 84 защитников.

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Полный текст публикации ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

С начала суток со стороны вооруженных формирований России зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В сторону Попасной вооруженные формирования России открывали огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Катериновки оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 миллиметров, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.