Как защитник Украины уничтожил "Калибр", когда тот почти достиг цели: потрясающая история

Украинские защитники продолжают умело уничтожать врага. Минусуют танки, личный состав, беспилотники, вертолеты и самолеты. Не забыли и о крылатых ракетах. Еще две из них наш воин сбил из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Большинство украинцев воспринимают сигнал воздушной тревоги как необходимость бежать в укрытие. Впрочем, для противовоздушной обороны – это команда занять позиции, внимательно всматриваться в небо и искать враждебную цель, заверил воин киевской радиотехнической бригады Воздушных сил.

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Украинский защитник сбил два "Калибра" из "Иглы"

Евгений делится, что из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" уничтожил уже две вражеские ракеты. В то же время уверяет, что счет только начат.

Свой первый "Калибр" воин приземлил в Киевской области. Ракета почти не достигла цели – военных складов. Сумма нанесенного ущерба могла превысить стоимость "Калибра" в разы.

Запуск одной ракеты "Калибр" стоит России более 6 миллионов долларов.

Однако Евгений приземлил ее на подлете всего в ста метрах от российской цели. Вспоминает, все было так быстро, что даже никто испугаться не успел.

Ракета летела со скоростью 900 километров в час! Солнце настолько слепило, что визуального контакта с целью практически не было. Начали наводить ПЗРК... На все про все — от обнаружения до пуска — какое-то мгновение,

– рассказывает военный.

Вскоре Евгению рассказали, что он приземлил российский "Калибр". Обломки ракеты упали вблизи военных складов.

Действовал быстро из-за опасностей для родных

Украинский защитник убеждает, должен был действовать быстро не только из-за воинской обязанности. Мол, жена и дети находились от места несения служб очень близко.

Впоследствии Евгению вручили орден "За мужество". Затем мужчина во второй раз прервал вражеский полет, но уже вблизи Днепра. И опять же из "Иглы".

После пересменки часть воинов собирались отдыхать. Как вдруг обнаружили в небе реактивный след. Евгений даже передать ПЗРК побратиму не успел: снова прицелился и выстрелил.

Несколько секунд… Тогда они показались вечностью. К счастью, не промазал и на этот раз. Если честно, самому не верилось! Радовался, как ребенок. Шучу с коллегами, что две уничтоженные ракеты — уже не везение, а профессионализм,

– с восторгом подытожил украинский защитник.

Нередко именно ПЗРК становится оружием последней надежды, отметил военнослужащий. Евгений обещал, что следующую цель уничтожит не менее точным выстрелом, чем две предыдущие.

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Только за 3 октября украинские защитники сбили штурмовик Су-25 и вертолет Ка-52. Самолет приземлили в Херсонской области, а вертолет – в Запорожье.

Кроме того, на Юге затрофеили редкий экземпляр техники врага – командно-штабную машину "Тигр".

В Донецкой области нацгвардейцы уничтожили целое элитное подразделение русских войск.

С начала полномасштабной войны украинские воины ликвидировали 60 430 оккупантов. Также уничтожили 2380 танков, 265 самолетов, 228 вертолетов, 176 средств ПВО, 246 крылатых ракет и другую технику врага. Подробнее читайте в материале 24 канала.

ПЗРК "Игла" не предназначена для закрытия неба от вражеских ракет. Впрочем, это не останавливает искусных украинских военных отражать атаки кафиров.

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