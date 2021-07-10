Украинский журналист Андрей Лавренюк скоропостижно умер во Франции

Умер украинский журналист, собственный корреспондент Укринформа во Франции Андрей Лавренюк. Его сердце перестало биться на 45-м году жизни.

Андрей Лавренюк умер в Страсбурге, причин пока не называли. В Укринформе пообещали позже сообщить о времени и месте прощания с журналистом.

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В информационном агентстве отметили, что он был опытным журналистом-международником, а также профессионалом своего дела и патриотом Украины.

Андрей останется в нашей памяти как образец преданного служения своему делу, хорошего друга, человека слова и чести. Покойся с миром,

– отметили в сообщении.

Бывший корреспондент Укринформа Роман Сущенко написал в фейсбуке, что о внезапной смерти Лавренюка сообщили украинские дипломаты.

Что известно об Андрее Лавренюка

В 1999 году окончил Военный институт при "Львовской политехнике по специальности "военная журналистика".

Впоследствии получил еще одно образование – в Институте финансов и международной торговли в Киеве по специальности "международное право".

Работал в военных СМИ, занимал должность офицера пресс-службы Министерства обороны Украины, был корреспондентом УНИАН.

В 2011 году стал корреспондентом Укринформа в Брюсселе. Там в течение 7 лет освещал деятельность международных институтов.

С 2018 года Лавренюк был собственным корреспондентом агентства в Страсбурге. Работал там при Совете Европы и Европарламенте.

У умершего остались мать, жена, сестра и сын.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным, коллегам и друзьям Андрея Лавренюка.