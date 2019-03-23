Украинский воин погиб на Донбассе: появились жуткие фото боевой машины после взрыва
Еще 20 марта экипаж боевой машины отправился, чтобы подавить огонь боевиков, однако по дороге БРМ наехала на противотанковую мину и подорвалась. Она выгорела почти дотла.
В сети опубликовали фото, которые сделали после эвакуации покореженной боевой разведывательной машины, пишут в группе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" в Facebook.
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24 канал писал, что Сергей Валах с позывным "Борода" был фактически в эпицентре взрыва, от его бронежилета и каски почти ничего не осталось. Воин получил несовместимые с жизнью ожоги четвертой степени, двое других членов экипажа остались живы.
Разведывательная машина наехала на мину/ Источник: 93-я ОМБр "Холодный Яр" в Facebook
БРМ выгорела дотла/Источник: 93-я ОМБр "Холодный Яр" в Facebook
Днепрянин погиб в 34 года, на третьем году службы в армии. Дома у Сергея остались родители, сестра, 15-летний сын и беременная девушка.
Убитый боец ВСУ Сергей Валах
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