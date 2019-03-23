18:57
23 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России вместо денежной премии – похвала. Ноу-хау с мощами
      Вєсті Кремля
      22:20, 22 марта
      Вести. UA. Жир: Куда делся диплом Луценко. Пирамида потребностей Киви
      Вєсті.UA
      18:34, сегодня
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Украинский воин погиб на Донбассе: появились жуткие фото боевой машины после взрыва

      267 Читати новину українською
      Появились жуткие фото бронемашины после взрыва, во время которого погиб украинский воин
      Появились жуткие фото бронемашины после взрыва, во время которого погиб украинский воин / Фейсбук-страница 93 ОМБр Холодный Яр

      Еще 20 марта экипаж боевой машины отправился, чтобы подавить огонь боевиков, однако по дороге БРМ наехала на противотанковую мину и подорвалась. Она выгорела почти дотла.

      В сети опубликовали фото, которые сделали после эвакуации покореженной боевой разведывательной машины, пишут в группе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" в Facebook.

      Читайте также: От пули снайпера на Донбассе погиб военный медик Львовщины

      24 канал писал, что Сергей Валах с позывным "Борода" был фактически в эпицентре взрыва, от его бронежилета и каски почти ничего не осталось. Воин получил несовместимые с жизнью ожоги четвертой степени, двое других членов экипажа остались живы.

      Разведывательная машина наехала на мину/ Источник: 93-я ОМБр "Холодный Яр" в Facebook


      БРМ выгорела дотла/Источник: 93-я ОМБр "Холодный Яр" в Facebook

      Днепрянин погиб в 34 года, на третьем году службы в армии. Дома у Сергея остались родители, сестра, 15-летний сын и беременная девушка.


      Убитый боец ВСУ Сергей Валах

      blog_ava
      Что приготовить на ужин быстро и легко: рецепты блюд
      сегодня
      48042
      Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Жертвы Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Втратить посаду чи посилить свій вплив: про долю Авакова після виборів
      сегодня , 15:00 Втратить посаду чи посилить свій вплив: про долю Авакова після виборів
      Крістіна Бердинських 245
      Отдых мечты: как бюджетно отдохнуть в Таиланде и что нужно знать о стране
      сегодня , 12:01 Отдых мечты: как бюджетно отдохнуть в Таиланде и что нужно знать о стране
      Альона Захарова 225
      140-метровый плавучий кран П-140 "NIBULON MAХ" скоро спустится на воду
      сегодня , 12:00 140-метровый плавучий кран П-140 "NIBULON MAХ" скоро спустится на воду
      Злой Одессит 1472
      Нападение на Казахстан и присоединение Белоруссии: шаги Путина стать пожизненным президентом
      сегодня , 09:00 Нападение на Казахстан и присоединение Белоруссии: шаги Путина стать пожизненным президентом
      Іван Яковина 902
      Украина выстрадала ничью в матче с Португалией: видео
      сегодня , 08:10 Украина выстрадала ничью в матче с Португалией: видео
      2707
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      В столице увеличат штраф за нелегальное размещение рекламы
       26 октября 2011 , 08:40 1
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      На подмогу "Приусам" – украинским полицейским выдадут мотоциклы
       27 августа 2018 , 10:23
      "С таким судейством мы пойдем не в Европу, а в другое место": Палкин прокомментировал арбитраж в матче с Зарей
       8 октября 2018 , 08:51
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук