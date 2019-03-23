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      Український воїн загинув на Донбасі: з’явились моторошні фото бойової машини після вибуху

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      З’явились моторошні фото бронемашини після вибуху, під час якого загинув українських воїн
      З’явились моторошні фото бронемашини після вибуху, під час якого загинув українських воїн / Фейсбук-сторінка 93-ї ОМБр "Холодний Яр" у Facebook

      Ще 20 березня екіпаж бойової машини вирушив, аби придушити вогонь бойовиків, однак по дорозі БРМ наїхала на протитанкову міну та підірвалася. Вона вигоріла майже вщент.

      В мережі опублікували фото, які зробили після евакуації понівеченої бойової розвідувальної машини, пишуть у групі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" у Facebook.

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      24 канал писав, що Сергій Валах із позивним "Борода" був фактично у епіцентрі вибуху, від його бронежилету та каски майже нічого не залишилось. Воїн отримав несумісні із життям опіки четвертого ступеня, двоє інших членів екіпажу залишилися живі.


      Розвідувальна машина наїхала на міну/ Джерело: 93-тя ОМБр "Холодний Яр" у Facebook


      БРМ вигоріла вщент/Джерело: 93-тя ОМБр "Холодний Яр" у Facebook

      Дніпрянин загинув у 34 роки, на третьому році служби в армії. Вдома у Сергія лишились батьки, сестра, 15-річний син та вагітна дівчина.


      Вбитий боєць ЗСУ Сергій Валах

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Жертви Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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