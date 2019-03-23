Український воїн загинув на Донбасі: з’явились моторошні фото бойової машини після вибуху

Ще 20 березня екіпаж бойової машини вирушив, аби придушити вогонь бойовиків, однак по дорозі БРМ наїхала на протитанкову міну та підірвалася. Вона вигоріла майже вщент.

В мережі опублікували фото, які зробили після евакуації понівеченої бойової розвідувальної машини, пишуть у групі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" у Facebook.

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24 канал писав, що Сергій Валах із позивним "Борода" був фактично у епіцентрі вибуху, від його бронежилету та каски майже нічого не залишилось. Воїн отримав несумісні із життям опіки четвертого ступеня, двоє інших членів екіпажу залишилися живі.



Розвідувальна машина наїхала на міну/ Джерело: 93-тя ОМБр "Холодний Яр" у Facebook



БРМ вигоріла вщент/Джерело: 93-тя ОМБр "Холодний Яр" у Facebook

Дніпрянин загинув у 34 роки, на третьому році служби в армії. Вдома у Сергія лишились батьки, сестра, 15-річний син та вагітна дівчина.



Вбитий боєць ЗСУ Сергій Валах