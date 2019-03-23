12:29
23 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: В Росії замість грошової премії – похвала. Ноу-хау з мощами
      Вєсті Кремля
      22:19, 22 березня
      Вєсті.UA: Впертий "опоблоківець". Кума Путіна про мову
      Вєсті.UA
      21:01, 22 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Від кулі снайпера на Донбасі загинув військовий медик із Львівщини

      367 Читать новость на русском
      На Донбасі загинув військовий медик
      На Донбасі загинув військовий медик / Ілюстративне фото

      Військовослужбовець, що загинув 22 березня у зоні бойових дій на Донбасі, був бойовим медиком 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

      Снайпер окупантів влучив у 48-річного старшого сержанта Маркевича Володимира – уродженця селища Розділ, що у Миколаївському районі Львівській області, повідомляє прес-служба бригади.

      Читайте також: Українські воїни завдали удару по окупантам на Донбасі: у бойовиків є загиблі і поранені

      У штабі ООС повідомили, що ворог шість разів обстрілював позиції ЗСУ протягом п'ятниці, 22 березня. Через вогонь снайперів та атаки з мінометів загинув український військовий і ще один зазнав поранення.

      Будучи старшим бойовим медиком, він перебував на спостережному посту переднього краю лінії розмежування, як на найбільш небезпечній ділянці батальйонного району оборони, де його допомога могла бути необхідною бійцям будь-якої миті,
      – повідомляють у бригаді. 

      Російські найманці здійснили три постріли з новітньої снайперської гвинтівки, одна з куль якої пробила захисну стінку укриття і смертельно поранила Маркевича у районі населеного пункту Новомихайлівка. На службі у Королівській бригаді медик перебував з квітня 2018 року. 

      Скільки військових і мирних жителів загинуло на Донбасі?З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Сході України, загинули 2949 українських військовослужбовців. Лише з початку 2019 року у військових діях загинули 12 захисників, ще понад сотня отримали поранення.
      Проте, жертвами конфлікту на Донбасі стали не лише бійці армії, а й мирне населення. Загалом, від початку війни були вбиті понад 3 тисячі цивільних осіб, та ще майже 9 тисяч отримали поранення.

      blog_ava
      Пропаганда Кремля заговорила про новий Донбас в Україні: цього разу він буде на заході
      сьогодні
      4053
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Жертви
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      140-метровый плавучий кран П-140 "NIBULON MAХ" скоро спустится на воду
      сьогодні , 12:00 140-метровый плавучий кран П-140 "NIBULON MAХ" скоро спустится на воду
      Злой Одессит 456
      Нападение на Казахстан и присоединение Белоруссии: шаги Путина стать пожизненным президентом
      сьогодні , 09:00 Нападение на Казахстан и присоединение Белоруссии: шаги Путина стать пожизненным президентом
      Іван Яковина 510
      Уряд може заборонити купівлю антибіотиків без рецепту
      сьогодні , 08:40 Уряд може заборонити купівлю антибіотиків без рецепту
      Артем Овдієнко 251
      Україна вистраждала нічию в матчі з Португалією: відео
      сьогодні , 08:10 Україна вистраждала нічию в матчі з Португалією: відео
      5075
      Куди поїхати на травневі свята на море: найкращі бюджетні пропозиції
      22 березня , 22:15 Куди поїхати на травневі свята на море: найкращі бюджетні пропозиції
      Наталя Боднар 1211
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук