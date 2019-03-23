Від кулі снайпера на Донбасі загинув військовий медик із Львівщини

Військовослужбовець, що загинув 22 березня у зоні бойових дій на Донбасі, був бойовим медиком 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Снайпер окупантів влучив у 48-річного старшого сержанта Маркевича Володимира – уродженця селища Розділ, що у Миколаївському районі Львівській області, повідомляє прес-служба бригади.

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У штабі ООС повідомили, що ворог шість разів обстрілював позиції ЗСУ протягом п'ятниці, 22 березня. Через вогонь снайперів та атаки з мінометів загинув український військовий і ще один зазнав поранення.

Будучи старшим бойовим медиком, він перебував на спостережному посту переднього краю лінії розмежування, як на найбільш небезпечній ділянці батальйонного району оборони, де його допомога могла бути необхідною бійцям будь-якої миті,

– повідомляють у бригаді.

Російські найманці здійснили три постріли з новітньої снайперської гвинтівки, одна з куль якої пробила захисну стінку укриття і смертельно поранила Маркевича у районі населеного пункту Новомихайлівка. На службі у Королівській бригаді медик перебував з квітня 2018 року.

Скільки військових і мирних жителів загинуло на Донбасі?З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Сході України, загинули 2949 українських військовослужбовців. Лише з початку 2019 року у військових діях загинули 12 захисників, ще понад сотня отримали поранення.

Проте, жертвами конфлікту на Донбасі стали не лише бійці армії, а й мирне населення. Загалом, від початку війни були вбиті понад 3 тисячі цивільних осіб, та ще майже 9 тисяч отримали поранення.