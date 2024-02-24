Как украинским вузам вернуть иностранных студентов

Полномасштабное вторжение России создало чрезвычайные вызовы для Украины. В частности, и для сферы образования. Государству необходимо менять образовательную политику, университеты вынуждены адаптироваться к новым условиям, нарабатывать действенные механизмы привлечения иностранных студентов. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Пройдемся по цифрам

До полномасштабного вторжения России мы имели очень хорошую динамику по обучению иностранцев. Так, до 24 февраля 2022 года в украинских вузах получали образование более 84 тысяч иностранных студентов из 158 стран мира.

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Сейчас ситуация изменилась, и такой положительной динамики, понятно, нет, а привлекать новых студентов на обучение, будем откровенны, непросто.

По состоянию на 1 января 2023 года в нашей стране учились более 50 тысяч иностранных студентов. Это почти на 30 тысяч меньше чем до широкомасштабной войны: 11 172 иностранных студентов выпустились в 2022 году, а остальные, в частности, перевелись в университеты других стран.

То есть из-за войны украинские университеты уже потеряли более 20 тысяч иностранных студентов. И это только один аспект по уменьшению количества иностранных студентов. Негативной также является тенденция и с желающими учиться. До войны мы в Украинском государственном центре международного образования (УГЦМО) регистрировали более 50 тысяч приглашений на обучение для иностранных граждан. За прошлый год удалось зарегистрировать только 14 341 приглашение на обучение.

География стран, из которых к нам приезжают на обучение, достаточно широкая.



Топ стран, из которых в Украину приезжают студенты / Фото автора

По количеству иностранных студентов в украинских университетах лидерские позиции из года в год удерживала Индия.



Индийских студентов в Украине было больше всего / Фото автора

По состоянию на 1 января 2024 года, согласно информации из ЕГЭБО, в украинских учебных заведениях училось 5 544 граждан Индии. Что более чем вчетверо меньше чем до полномасштабного вторжения.

Подавляющее большинство индийских студентов выбирают учиться на медицине. Среди немедицинских специальностей в приоритете менеджмент и компьютерная инженерия.



Самые популярные вузы среди студентов из Индии / Фото автора

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Иностранные студенты = дополнительное финансирование

Как видим на примере крупнейшей по численности группы иностранных студентов – индийских – цифры неутешительны: из-за российского вторжения наши университеты потеряли почти 18 тысяч студентов. Но это не повод опускать руки. Наоборот, такое уменьшение количества индийских студентов и то, что 98% из них учатся на медицине – должно служить толчком к наработке новых действенных решений.

Треть всех иностранных студентов учатся в Украине на медицинских специальностях. Обучение на медицине имеет свою специфику, в частности, продолжительность обучения. В целом это 8 лет – 6 лет в магистратуре плюс 2 года в интернатуре. То есть человек должен проучиться 8 лет, чтобы получить лицензию врача.

Так, украинские студенты учатся на врача такой же период. Но сейчас речь идет об иностранных студентах: о наших позициях в мире, о наших университетах, где иностранцы учатся в основном на контракте и эти средства – дополнительный источник финансирования для университетов. В общем, обучение иностранцев в Украине – это об имидже нашей страны, об инвестициях в экономику, о расширении влияния Украины в мире и партнерства.

Поэтому мы должны наработать решения, которые позволили бы нам не только удерживать свои позиции в сфере международного образования, но и увеличивать контингент иностранных студентов, даже в такие сложные для нашей страны времена. Здесь стоит отдать должное Министерству образования и науки Украины, которое позволило дистанционное поступление иностранцам на период войны.

Также хотелось бы отметить титаническую работу наших университетов в направлении интернационализации – они развивают академическую мобильность, программы двойных дипломов, расширяют партнерские отношения с университетами других стран и тому подобное.

Проблему может решить однолетняя интернатура на английском языке

Одно из решений, которое позволило бы вернуть университетам иностранных студентов – введение однолетней интернатуры для иностранцев на английском языке по медицине. Потому что если оставить украиноязычную двухлетнюю интернатуру, как это есть сейчас, то вполне логично, что абитуриент, который стоит перед выбором страны обучения и университета – сделает свой выбор в пользу другой страны, где период обучения короче.

Например, в Казахстане обучение для иностранцев на медицине в целом длится 6 лет – 5 лет в магистратуре и 1 год в интернатуре. Это позволяет иностранным студентам сэкономить средства и время. А для индийских граждан, и стран, где девушки испытывают давление общества в вопросах замужества, время – это достаточно серьезный аргумент.

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Введение однолетней англоязычной интернатуры позволит увеличить количество не только индийских, но и вообще иностранных студентов-медиков, законодательство стран которых требует получения лицензии врача в стране обучения. То есть они могут без колебаний выбирать себе основное обучение именно в Украине и затем получить сертификат (лицензию) младшего врача общего профиля в интернатуре не за 2 года, а за 1.

Этот вопрос мы также обсудили во время украинско-индийских консультаций 6 февраля. Сотрудничество между нашими странами в сфере образования является длительным, индийские граждане ценят наше образование и отмечают его высокий уровень.

Подтверждение этому – и количество индийских студентов, которые приезжали в Украину на обучение. Даже несмотря на попытки России переманивать наших индийских студентов – обещая "золотые горы", перевод без каких-либо экзаменов, доплат и тому подобное – все же студенты массово туда не пошли. Поэтому мы гордимся своими студентами и должны прилагать максимум усилий, чтобы поддерживать их, и сохранить тот многолетний авторитет нашего образования в Индии.

Еще стоит в этом контексте отдельно обратить внимание на вопрос последипломного образования. У нас сейчас очень мало интернов среди иностранцев. До 23 февраля 2022 года мы имели лишь около 500 интернов-иностранцев. Это очень мало, если взглянуть на общее количество студентов-медиков на основном обучении.

То есть подавляющее большинство студентов-медиков после основного обучения в Украине, получив степень магистра, переходили в другие страны, чтобы там продолжить обучение в интернатуре.

Почему мы должны их терять? Кроме того, англоязычная одногодичная интернатура стала бы нашим конкурентным преимуществом в привлечении тех студентов, которые учатся в других странах. А в Украине могли бы пройти интернатуру и получить за год сертификат (лицензию) врача.

Поэтому такие небольшие изменения в законодательство позволили бы нашим университетам сохранить контингент иностранных студентов и интернов, а также привлекать большее их количество. И мы уже также имели наработки по этому вопросу и с народными депутатами, и с коллегами из Министерства здравоохранения. Поэтому, надеюсь, ближайшее время это решение будет поддержано.