Украинско-белорусский хаб появится в Киеве: какие задачи он будет реализовывать

Общественная организация "Сустрэча" открывает в Киеве украинско-белорусский хаб. В первую очередь, он будет помогать ВСУ и белорусским добровольцам, которые защищают Украину от российских захватчиков.

Хаб заработает на Ереванской улице. Над этим работает ОО "Сустрэча". Воля к справедливости". Целью проекта является создание централизованной платформы для совместного диалога, а также волонтерского движения белорусов в Украине.

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Важно, что хаб будет принимать прямые заявки с фронта.

Зачем мы эти определенные усилия предпринимаем – для того, чтобы, с одной стороны, помогать семьям наших воинов, белорусских, детям и так далее, чтобы волонтерское движение популяризировалось. С другой стороны, у нас существует огромная проблема в коммуникации между украинцами и белорусами,

– говорится в сообщении.

В настоящее время выделяют следующие задачи украинско-белорусского хаба:

помощь с консультациями в онлайн и офлайн форматах;

помощь в экстренных ситуациях;

реализация совместных инициатив.

Также отмечают, что эксперты будут помогать анализировать ценность проектов для получения грантов.

Детали о будущем хабе обсудили во время пресс-конференции 11 мая 2023 года. Она прошла в Киеве.