Хаб запрацює на вулиці Єреванській. Над цим працює ГО "Сустрэча. Воля до справедливості". Метою проєкту є створення централізованої платформи для спільного діалогу, а також – волонтерського руху білорусів в Україні.
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Важливо, щоб хаб прийматиме прямі заявки з фронту.
Для чого ми ці певні зусилля робимо – для того, щоб, з одного боку, допомагати сім'ям наших воїнів, білоруських, дітям і так далі, щоб волонтерський рух у тому числі популяризувався. З іншого боку, в нас існує величезна проблема в комунікації між українцями і білорусами,
– мовиться у повідомленні.
Наразі виділяють такі завдання українсько-білоруського хабу:
- допомога з консультаціями у онлайн та офлайн форматах;
- допомога в екстрених ситуаціях;
- реалізація спільних ініціатив.
Також наголошують, що експерти хабу допомагатимуть аналізувати цінність проєктів для отримання грантів.
Деталі про майбутній хаб обговорили під час пресконференції 11 травня 2023 року. Вона відбулася у Києві.