"Мы выстояли": как украинское образование развивалось в 2024 году

Уходящий год точно запомнится. Количество вызовов, реализованных возможностей и еще большим количеством возможностей для развития образования и науки, которые открылись перед нами.

Уникальное явление – подземные школы

Но главное – мы выстояли еще один год этой жестокой войны. Наши силы обороны, спасатели, энергетики... И вместе с ними выстояло образование. Учителя, воспитатели, внешкольники, преподаватели и ученые. Не просто выстояли – развивали, модернизировали, поддерживали детей, родителей и друг друга, как бы трудно ни было самим. И за это – огромная благодарность каждому, кто не сдался, кто остался в стране и в профессии. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Труднее всего в 2024 году было прифронтовым и приграничным регионам. Однако приоритеты, которые мы применяли в финансировании, помогли сохранять и развивать образование Сумщины, Харьковщины, Николаевщины, Херсонщины, Черниговщины, Днепропетровщины. Некоторые прифронтовые области даже смогли в этих условиях реализовать феноменальные проекты.

Ни одна страна мира не знает такого явления, как подземные школы, а в Запорожье, где дети уже пошли на занятия в такие школы, сумели построить их высококачественно и в рекордно короткие сроки. Почти 80 укрытий, средней стоимостью 100 миллионов гривен, – это количество объектов, которые мы построили и строим в этом году.

К сожалению, враг заставляет нас закапывать школы под землю. За эти средства мы могли бы построить такое же количество новых, современных, наземных школ, внешкольных учреждений, садов. Но реалии требуют от нас другого – и мы даем ответ на этот вызов. Твердый ответ: несмотря на войну, образование наших детей и молодежи – приоритет.

Несмотря на категорическое преимущество направления расходов государственного бюджета на оборону, мы все равно находим возможность сделать первый маленький шаг в направлении повышения зарплат, шаг размером в 12 миллиардов гривен. Мы увеличили финансирование образования с 2023 года на 40%, в абсолютных цифрах – это 52 миллиарда гривен.

Чего удалось достичь за 2024 год

Непосредственно во время войны мы меняем образовательные подходы к школьным предметам. Открыли 920 учебно-тренировочных центров для обновленного предмета "Защита Украины", оснащаем их и обучаем учителей, чтобы дать молодым украинским гражданам знания, которые формируют уверенность в себе при любых чрезвычайных обстоятельствах. Ведь дать веру в свои силы, защитить свои ценности, свою семью и государство – приоритет.

Мы утвердили Государственный стандарт профильного среднего образования и отобрали 30 лицеев, которые начнут пилотирование новых подходов к обучению в старшей школе. Чтобы создать для учеников лучшие возможности для их развития.

Мы ввели бесплатное питание для 1 – 4 классов, развиваем и обновляем пищеблоки в учебных заведениях. Качественное питание – это здоровье наших юных граждан. И это, безусловно, также приоритет.

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Мы строим 100 самых современных мастерских в профтехах для того, чтобы наша молодежь могла овладевать практической профессией на современном оборудовании и быть успешной на огромном рынке труда во время восстановления страны.

Мы изменили философию предоставления государственного финансирования на получение высшего образования путем введения грантов так, чтобы средства от государства шли напрямую "в руки" ее молодому гражданину. И он или она становились полноценным игроком на рынке образовательных услуг, выбирая для себя лучшее.

Мы способствуем обновлению университетского менеджмента и организуем его изучение. Экспериментально внедряем новые решения для управления университетами и их финансирования через принципиально новый для украинского образования подход к формированию состава и полномочий университетских наблюдательных советов.

Мы меняем сеть высших учебных заведений, объединяя ресурсы вокруг лучших университетов, и одновременно инвестируем средства Всемирного банка в их развитие.

Мы открываем в Украине офис "Горизонт Европа", создаем сеть национальных контактных пунктов для получения европейских грантов на науку и запускаем принципиально новую методику аттестации, которая будет обеспечивать дополнительные инвестиции для лучших научных институтов.

Мы увеличиваем поддержку со стороны правительств стран-партнеров, которые берут на себя расходы, связанные с инвестициями в образование. Министерство образования и науки стало первым министерством Украины в 2024 году, которое подписало со Всемирным банком ряд соглашений по финансированию с помощью инструмента "Программа ради результатов" проекта LEARN – повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине.

Это поддержка государственного бюджета по результатам внедрения реформ. В то же время начали переговоры с партнерами о новых программах в дошкольном и расширение проекта, направленного на развитие высшего образования.

Работа, за которой стоят сотни людей

Когда я говорю "мы", то имею в виду учителя и воспитателя, мастера производственного обучения и руководителя кружка, преподавателя университета и академического ученого, директора учебного заведения и ректора университета, руководителя громады, директора департамента образования и руководителя области, образовательные ОО и международные донорские организации. Команду МОН, Минцифры, Минфина, Минэкономики, Минюста, Мининфраструктуры, Минобороны, Секретариата Кабмина, комитета ВРУ по образованию науки и инноваций и народных депутатов, поддерживающих образование, председателя Верховной Рады, профильного вице-премьер-министра, премьер-министра Украины, первую леди и президента Украины.

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Это все та большая команда, без единства которой невозможно было бы выстоять и развивать образование во время войны.

В этой колонке не вспоминаю то, чем наша команда занималась почти половину своего рабочего времени. А именно созданием предпосылок для новых результатов в 2025 году.

Нас ждет много работы для ребенка, ученика, студента. Для их родителей. Для педагога и ученого. Для общин и для Украины. И мы ее выполним во имя тех, кто погиб ради нашей страны и ради тех, кто будет в ней жить.