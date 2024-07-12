Больше всего уничтоженных кораблей на нашем счету, – Юсов об интересе Запада к украинскому оружию

Представителя Главного управления разведки спросили, интересуются ли западные союзники украинским оружием. В частности, дронами MAGURA V5.

В эфире национального телемарафона 12 июля Андрей Юсов утвердительно ответил на этот вопрос журналиста, – информирует 24 Канал.

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Партнеры интересуются украинскими разработками

Вместе с тем, по словам представителя, сегодня украинское оружие должно работать прежде всего на освобождение украинской земли и неба, и в целом это сейчас происходит.

Так, конечно интересует (западных партнеров украинское оружие – 24 Канал). Это технологические особенности, особенности применения. Интересует опыт специалистов ГУР МО и операторов-спецназовцев.

Как констатировал Юсов, украинцы сейчас имеют не только самый большой и лучший опыт противостояния российской армии, но и самый большой опыт применения многих новейших систем.

Скажем, морские дроны есть не только в Украине, но боевое и результативное их применение, наибольшее количество уничтоженных кораблей – именно на счету украинских спецназовцев.

Среди морских дронов, конечно, первенство держит – MAGURA V5, который поразил не один российский корабль.

Международные эксперты отмечают MAGURA V5 в своих исследованиях. В частности, авторитетное польское издание заявило , что это наиболее эффективный морской дрон российско-украинской войны.

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Представитель ГУР Юсов добавляет, что вместе с другими составляющими Сил безопасности и обороны Украины результативность дронов MAGURA V5 будет неуклонно расти.