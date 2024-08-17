На море, земле и в воздухе: Зеленский показал украинское оружие, которое уничтожает потенциал России
Источник:Владимир Зеленский
Для уничтожения российского потенциала Украина использует различное оружие. В частности, системы для морского, наземного и воздушного применения.
Так, президент Украины Владимир Зеленский показал украинские разработки оружия, которые добавляют силы нашему государству и уничтожают российский потенциал.
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Зеленский продемонстрировал украинские разработки оружия
Президент Зеленский показал украинские разработки оружия, которые успешно уничтожают потенциал страны-агрессора.
- На море: "Нептун", Sea Baby, MAGURA V5.
- На земле: "Богдана", "Стугна", "Корсар".
- В воздухе: "Бобер", "Морок", "Лютый".
Наши украинские разработки, которые очищают Черное море, добавляют силы нашему государству и уничтожают российский потенциал,
– говорится в сообщении президента.
В ролике отмечается, что способности украинского оборонно-промышленного комплекса уже другие и значительно выше. Также упоминаются результативные удары по российским НПЗ и аэродромам.
"Украинцы и украинки доказали, что мы сами можем разрабатывать, производить и развивать оружие", – говорится в видео.
Украинское оружие, что уничтожает потенциал России: смотрите видео