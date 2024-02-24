В день начала полномасштабной войны: польские фермеры снова высыпали украинское зерно
Источник:Министерство восстановления Украины
В Польше на железнодорожной станции "Дорохуск" снова рассыпали украинскую сельхозпродукцию из вагона поезда. Такая ситуация происходит уже в третий раз.
Ранее, 20 февраля, польские фермеры возле пункта пропуска “Медика – Шегини” усилили протест. Так, они перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на колеи.
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Опять повредили украинскую агропродукцию
В день второй годовщины полномасштабного российского военного вторжения в Украину, сегодня, 24 февраля, неизвестные повредили грузовые вагоны с бобами. Это произошло примерно в 9 утра. Об этом сообщили в Министерстве восстановления Украины.
Там подчеркнули, что это уже третий раз повредили украинскую агропродукцию на польской железнодорожной станции "Дорохуск".
В министерстве восстановления отметили, что такое системное уничтожение украинской агропродукции похоже на спланированные диверсии.
Наша страна обороняется и выживает также и благодаря фермерам. Итак, те, кто совершили эти преступления точно не заинтересованы в украинском мире и победе цивилизованного мира. Мы призываем правоохранительные органы Польши дать немедленную реакцию,
– прокомментировал ситуацию министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
По данным министерства, "Укрзализныця" уже в третий раз обратилась в правоохранительные органы Польши.
Не первый случай высыпания украинской агропродукции
- Известно, что 11 февраля перед Дорохуском польские фермеры повредили несколько украинских фур и высыпали из них зерно. Участники блокады подошли с болгарками и порезали ими замки и отсеки. Очевидцы отметили, что "с каждого самохода, как минимум, высыпалось где-то наверное по тонны три точно".
- Опять ситуация повторилась 20 февраля. Тогда польские аграрии перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска "Медика – Шегини" и снова высыпали украинское зерно из грузового вагона.
- Вчера, 23 февраля, неизвестные открыли три украинские зерновозы с рапсом на железнодорожной станции "Дорохуск" в Польше. В результате этих действий сельхозпродукция высыпалась на землю.