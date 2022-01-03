Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии по требованию России: дело на контроле у МИД

Украинский режиссер Евгений Лавренчук был задержан в Италии по требованию России. В МИДе заявили, что ему оказывает помощь генеральное консульство Украины в Неаполе.

Украинца задержали в декабре 2021 года. Эту информацию 24 каналу подтвердил представитель МИД Олег Николенко.

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Украинский режиссер был задержан в Италии: МИД контролирует ситуацию

Генеральное консульство Украины в Неаполе оказывает консульскую помощь украинскому гражданину Евгению Лавренчуку, который 17 декабря был задержан в Италии по запросу Российской Федерации,

– сообщил спикер МИД.

В министерстве также рассказали, что суд Неаполя избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на время рассмотрения российского экстрадиционного запроса.

В Министерстве иностранных дел Украины рассказали, что:

при содействии генконсульства Евгению Лавренчуку предоставили адвоката;

консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими правоохранителями, чтобы выяснить все причины задержания режиссера и защитить его законные интересы.

Олег Николенко также сообщил, что 31 декабря 2021 года гражданина Украины посетил консул. Условия его содержания – приемлемые, состояние здоровья – удовлетворительное.

Консулы поддерживают связь с администрацией пенитенциарного учреждения и родными и держат дело на особом контроле,

– заверил спикер МИД.

О задержании украинского режиссера сообщили только 3 января 2022 года на недавно созданной странице в фейсбуке Free Eugene Lavrenchuk.

На странице режиссера в фейсбуке последний пост датирован 15 декабря 2021 года. Тогда он написал, что летит из Израиля в Неаполь.

Мама режиссера подтвердила задержание в Италии

Экс-замминистра культуры и информационной политики Ирина Подоляк заявила, что информация о задержании Лавренчука правдива, политик разговаривала с его мамой. Мужчину задержала в Италии, где он находился транзитом перед посадкой во Львов.

С 17 декабря 2021 года он в СИЗО, где дольше всего может содержаться 60 дней и может быть выпущен, если в России не дорисуют дело,

– объяснила Подоляк.

Политик добавила, что родственники сразу не распространяли информацию публично, так как раздумівали, не повредит ли это, не активизирует ли это Кремль.

"По словам матери, адвокат рекомендует собрать письма поддержки от влиятельных в Украине лиц и организаций для того, чтобы при рассмотрении дела об экстрадиции было очевидно, что очевидно нам: Евгений нужен здесь, в Украине, где он много сделал и планирует сделать" – объяснила Ирина Подоляк.

Она также предоставила ссылку на страницу матери – Ирины Лавренчук. Именно она передаст письма адвокату.

Что известно о задержании Евгения Лавренчука

Евгений Лавренчук – украинский театральный режиссер, номинант Шевченковской премии, бывший главный режиссер Одесского театра оперы и балета.

Пользователь Марианна Гвидичи-Палий на странице Free Eugene Lavrenchuk написала, что его обвиняют в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил в России 8 лет назад.

В сообщении также говорится, что пока детали дела не разглашают, а также неизвестно, почему режиссера задержали именно сейчас, почему до сих пор нет конкретных документов по этому делу.

Марианна Гвидичи-Палий рассказала, что лично знает Евгения и его семью. По ее словам, российские СМИ пытались сначала раскрутить скандал по теме "пропаганды гомосексуализма" и даже приписывали ему уголовные дела в Украине. Однако эти попытки потерпели неудачу.

По словам женщины, итальянская сторона изучает дело, а адвокат режиссера выступит с заявлением для СМИ.

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