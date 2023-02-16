Вез щенка из Бахмута: в Черкассах военного не впустили в маршрутку
Источник:"позывной Эрви"
На днях военнослужащий с позывным Эрви поделился в своих соцсетях неприятной ситуацией. По словам военного, в Черкассах его не пустили в автобус вместе с собакой, которая ехала с ним с Бахмутского направления.
Мужчина говорит, что хотел отвезти собаку к своей девушке. Перед дорогой "Эрви" даже успел найти ветеринара и сделать пушистому необходимые прививки.
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Подробности скандала
Этого маленького щенка мы нашли в окопах Киевской области. Она ездила со мной на Донбасс, на Бахмутское направление,
– говорит военнослужащий.
Перед тем, как зайти в маршрутное такси, военный спросил у пассажиров, никто ли не против такого попутчика, все дали согласие. Однако не успел защитник зайти в маршрутку, как за ним прибежал водитель и прогнал его с собачкой.
Военнослужащего не пустили в маршрутку: смотрите видео
Что говорят работники автостанции
Диспетчерка автостанции, на которой произошел инцидент, объяснила, что военному стоило подойти к кассе, чтобы уладить конфликт, ведь водитель подчиняется общим правилам и не может самостоятельно принимать решения об исключениях даже для защитников Украины.
"Есть правила, закон, где все прописано. Должен быть намордник и т.д. Мы все люди, все входим в ситуацию. Мы все понимаем и перевозим животных тоже. То, что я поняла, кто-то подошел к водителю, спросил, обиделся и поехал на "БлаБлаКаре", – объяснила позицию компании диспетчерка.
Как выглядит щенок военного: видео
Военного выгнали в тамбур из-за "плохого запаха": что известно
- В ноябре сеть потряс скандал. В поезде "Укрзализныци" военного, который возвращался со службы Донецкой области в Киев, выгнали в тамбур, потому что от него вроде бы "плохо пахнет". Украинский защитник вынужден был провести там 7 часов.
- Родственники военного обратились к основательнице благотворительного фонда "Страна непокоренных" Любови Олиградской. Она подчеркнула, что вместо того, чтобы принимать благодарность от людей, защищающих Украину, очень "вежливая" проводница попросила его выйти в тамбур и спать там.
- В Укрзализныце заявили, что разобрались в ситуации. Сначала отметили, что стюарды недостаточно четко отреагировали на ситуацию и не заметили конфликта.
- Однако затем руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский отметил, что проводники заметили расстроенного военного уже в тамбуре. Они предлагали ему места в вагоне 1-го класса, но тот отказался. Очевидно, что защитник был оскорблен. Перцовский подчеркнул, что "разнеженным" пассажирам стоило сомкнуть лепешку, поскольку они едут в поезде именно благодаря усилиям военных и железнодорожников.
- Дочь военного добавила, что ничего плохого обидчикам не желает, потому что правило бумеранга никто не отменял.