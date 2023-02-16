Вез щенка из Бахмута: в Черкассах военного не впустили в маршрутку

На днях военнослужащий с позывным Эрви поделился в своих соцсетях неприятной ситуацией. По словам военного, в Черкассах его не пустили в автобус вместе с собакой, которая ехала с ним с Бахмутского направления.

Мужчина говорит, что хотел отвезти собаку к своей девушке. Перед дорогой "Эрви" даже успел найти ветеринара и сделать пушистому необходимые прививки.

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Подробности скандала

Этого маленького щенка мы нашли в окопах Киевской области. Она ездила со мной на Донбасс, на Бахмутское направление,

– говорит военнослужащий.

Перед тем, как зайти в маршрутное такси, военный спросил у пассажиров, никто ли не против такого попутчика, все дали согласие. Однако не успел защитник зайти в маршрутку, как за ним прибежал водитель и прогнал его с собачкой.

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Что говорят работники автостанции

Диспетчерка автостанции, на которой произошел инцидент, объяснила, что военному стоило подойти к кассе, чтобы уладить конфликт, ведь водитель подчиняется общим правилам и не может самостоятельно принимать решения об исключениях даже для защитников Украины.

"Есть правила, закон, где все прописано. Должен быть намордник и т.д. Мы все люди, все входим в ситуацию. Мы все понимаем и перевозим животных тоже. То, что я поняла, кто-то подошел к водителю, спросил, обиделся и поехал на "БлаБлаКаре", – объяснила позицию компании диспетчерка.

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