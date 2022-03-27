На украинском я В.О., – Зеленский отреагировал на непутевую фейковую подпись от россиян
Владимир Зеленский заявил, что не подписывал ордена за "взятие Крыма". Такую дезинформацию распространили русские "интеллектуалы".
Подпись под так называемым "указом" подписали "В.А. Зеленський". Пропагандисты даже не додумались перевести отчество президента.
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Сам "документ" россияне написали на украинском, однако отчество Зеленского перевели, как "Александрович". Президент ответил, что в украинском языке такого не существует, ведь он – "Олександрович". Поэтому сразу понятно, что "документ" фейковый.
Зеленский заверил, что Украина не будет возвращать оккупированные Крым и Донбасс военным путем.
Я сказал Путину, что мы не собираемся военным путем забирать наши территории. Я хочу с вами договориться. Более того, я хочу найти формат, в котором можно пожить какое-то время. Я хотел пожить какое-то время в отношениях между Украиной и Россией – до этого вторжения,
– рассказал президент.
На вопрос российских журналистов по поводу "документов" о нападении на Донбасс Зеленский ответил, что никогда таких не видел. В России опубликовали информацию, что якобы Украина еще до 24 февраля планировала силовую операцию на Донбассе. В то же время подписанный так называемый "документ" был якобы экс-руководителем Нацгвардии Николаем Баланом.
Зеленский объяснил, что это – нелогичный фейк. Ведь у Балана никогда не было таких полномочий. Поэтому вся российская дезинформация легко опровергается.
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