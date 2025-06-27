Украину атаковали более 360 дронов, "Кинжалы" и "Калибры": как работала ПВО, сколько попаданий

В ночь на 27 июня российские войска вновь терроризировали Украину и ее население. Так, в эту ночь Россия запускала ракеты и ударные БПЛА типа "Шахед".

В частности, вражеские силы атаковали 371 средством воздушного нападения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько вражеских воздушных целей уничтожено

В ночь на 27 июня вражеские силы запустили 371 средство воздушного нападения. В частности, агрессор атаковал:

363 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – Россия (более 200 из них – "Шахеды");

2 аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" из Рязанской области России;

6 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Каспийского моря.

Основное направление удара – город Староконстантинов Хмельницкой области,

– указывают в Воздушных силах.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Согласно предварительным данным, по состоянию на 09:30, силы ПВО обезвредили 365 средств воздушного нападения врага – 217 сбито огневыми средствами, 148 – локально потеряны:

В ВС указали, что 211 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито, еще 148 – локально потеряны/подавлены РЭБ. Также там отметили, что 6 крылатых ракет "Калибр" – сбито.

Сообщается, что зафиксировано прямые попадания средств воздушного нападения вражеских сил в 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.



Сбитые вражеские воздушные цели / Инфографика Воздушных сил