Зокрема, ворожі сили атакували 371 засобом повітряного нападу. Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також Масована атака БпЛА на Запоріжжя призвела до низки руйнувань та пожеж
Скільки ворожих повітряних цілей знищено
У ніч проти 27 червня ворожі сили запустили 371 засіб повітряного нападу. Зокрема, агресор атакував:
- 363 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – Росія (понад 200 із них – "Шахеди");
- 2 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із Рязанської області Росії;
- 6 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Каспійського моря.