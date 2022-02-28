В Украину доставили станции Starlink от Илона Маска: Федоров опубликовал фото

В Украину доставили первую партию станций спутникового интернета StarLink. 27 февраля Илон Маск отправил ее по просьбе главы Минцифры Михаила Федорова.

Starlink использует созвездия спутников на низкой околоземной орбите для предоставления широкополосного доступа к интернету. Благодаря этому он может обеспечить скоростным интернетом труднодоступные районы.

К теме В Европе выключают российские каналы и включают взамен украинские

Первая партия станций спутникового интернета StarLink прибыла в Украину! Спасибо Илону Маску и всем партнерам свободной Украины! Продолжаем борьбу на всех фронтах,

– написал Федоров.



​В Украину доставили первую партию станций Starlink / Фото из твиттера Федорова



Федоров показал, как выглядит станция Starlink / Фото Михаила Федорова с телеграма

Заметим, что 26 февраля Федоров обратился к Маску предоставить Украине станции Starlink. Менее чем через сутки Илон Маск сообщил, что сервис уже активен в Украине, а терминалы уже на пути.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!