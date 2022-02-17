Украину хотят видеть в НАТО, но не все члены, – Зеленский

Украина уже длительное время движется к членству в НАТО. Однако, как отметил Владимир Зеленский, этот путь не сокращается.

В этом нет секрета, – Зеленский

Курс в НАТО Украина выбрала для своей безопасности. Об этом глава государства сказал во время поездки в Мариуполь.

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И это не философский вопрос (длительного пути к членству в НАТО – 24 канал), а есть конкретные причины – из-за противодействия и России, которая не хочет, чтобы Украина была членом НАТО, и некоторых стран-членов Альянса. И в этом нет никаких секретов,

– пояснил президент.

Он отметил, что сейчас Россия использует вопрос НАТО как оправдание, почему их войска стоят на украинских границах, а некоторые европейские страны "подыгрывают им в этом". Однако не стоит перекручивать, ведь именно Россия оккупировала территории Украины.

Вступление НАТО – выбор не народа Украины, а 30 государств

Геополитический курс Украины закреплен в Конституции и является выбором украинского народа. Однако Зеленский подчеркнул, что не украинцы решают, когда мы вступим в НАТО, а 30 государств-членов.

Глава государства добавил, что вынесение вопроса Альянса на референдум не рассматривают.

Последние новости об Украине и НАТО

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью иностранным СМИ предположил, что Киев может отказаться от членства в НАТО, если так удастся предотвратить войну. Однако политик отметил, что это скорее всего невозможно, ведь курс в Альянс прописан в Конституции.

Впоследствии в Министерстве иностранных дел отметили, что слова посла вырвали из контекста. В то же время Украина готова идти на любые форматы диалогов, чтобы сохранить мир.

Владимир Зеленский также отреагировал на слова Пристайко. Он отметил, что курс в НАТО действительно создает риски для Украины, которые связаны с реакцией России. Однако именно членство в Альянсе будет гарантировать нам безопасность.

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