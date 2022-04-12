В Украину идет непогода, только на Западе будет тепло и солнечно: прогноз погоды на 13 апреля

Погода в Украине в среду, 13 апреля будет солнечной только в западных областях. Восток, Север, Юг и Центр будут в плену непогоды.

Теплее всего будет в западных областях. Воздух там прогреется до +10…+12 градусов.

Важно В районе Харькова россияне сосредоточивают резервы, но там даже погода за нас, – Арестович

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Как отметила синоптик, среда в Украине ожидается ветреной. Практически повсюду, кроме западных областей, порывы северного или северо-западного ветра будут достигать 15 – 22 метров в секунду. Дожди будут в:

южной части Украины,

восточных областях,

северных и центральных регионах.

Температура воздуха в Украине будет неоднородной. В большинстве областей Левобережья будет +4...+9 градусов. В Одесской области – +9...+12 градусов.

В Киеве, 13 апреля, ожидается сильный северный ветер. Местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха пока невысокая: в ближайшую ночь +2...+5 градусов, а днем ​​+10 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины.

Ужгород – +10...+12

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +9...+11

Ровно – +9...+11

Житомир – +9...+11

Винница – +9...+11

Одесса – +9...+11

Николаев – +6...+8

Херсон – +6...+8

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +7...+9

Сумы – +5...+7

Полтава – +6...+8

Днепр – +6...+8

Запорожье – +5...+7

Донецк – +5...+7

Луганск – +9...+11

Харьков – +12...+13

Киев – +9...+11

Прогноз погоды на 13 апреля / Карта Укргидрометцентра