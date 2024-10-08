Две причины, по которым россияне вывели в море носители "Калибров"

Россия активизировалась в Черном море. Там оккупанты вывели на боевое дежурство 7 судов, которые являются носителями "Калибров". Это может свидетельствовать о будущей ракетной угрозе для Украины.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что после каждой массированной атаки россияне начинают готовиться к следующей. Они пытаются максимально истощить украинскую противовоздушную оборону.

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Угроза обстрелов

Сергей Братчук предположил, что есть 2 причины, почему россияне вывели в Черное море носители "Калибров".

Первая – Россия практически каждую ночь запускает по территории Одесской области "Шахеды" и баллистику с временно оккупированного Крыма, поэтому также есть потенциальная угроза поражения "Калибрами".

"На семи бортах (в Черном море – 24 Канал) россияне хранят 47 ракет типа "Калибр". Я думаю, что может быть и вторая причина. Она связана с событиями, которые произошли в Феодосии", – отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

По его мнению, противник понимает, что Украина имеет средства поражения, которые могут нанести удары по ракетоносителям, а эти суда являются основной силой Черноморского флота России.

Возможно, россияне пытаются обезопасить свои ракетоносители, и поэтому рассредоточивают их. Часть они могут переправить в Геленджик, ведь в порту Новороссийска эти суда в относительной безопасности,

– высказался Сергей Братчук.

Он добавил, что пока неизвестно, что "прилетело" по Феодосии, поэтому россияне пытаются работать на опережение, чтобы суда, которые являются носителями "Калибров" не оказались под угрозой уничтожения.

Напомним, что Вооруженные Силы Украины 7 октября атаковали нефтебазу в Феодосии. Там вспыхнул масштабный пожар из-за поражения резервуаров с топливом. Оккупантам не удалось справиться с возгораниями даже на следующий день.