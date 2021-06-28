В Украину идет антициклон Afra: какие регионы высушит сильнее всего
Источник:фейсбук Наталки Диденко
В Украину во вторник, 29 июня, приедет капризный антициклон Afra. Именно поэтому в большинстве областей будет преобладать сухая погода.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что "практически повсюду предусматривается комфортная температура воздуха, в течение дня + 24...+ 29 градусов, на Закарпатье + 28...+32 градуса".
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Дожди выметет антициклон по имени Afra, поэтому в большинстве областей будет преобладать сухая погода. Только. Северо-восточную части Украины все же затронет атмосферный фронт,
– рассказала синоптик.
По словам Диденко, "дожди с грозами, местами шквалы и град вероятны в Сумской, Полтавской, Харьковской областях, коснутся Черниговской, Черкасской и Киевской областей".
Кроме того, "локальные дожди пройдут в Карпатах и в прикарпатских районах".
В Киеве температура максимально прогреется до + 26...+27 градусов.
"Какие-то существенные осадки 29-го июня – вряд ли, разве что может задеть северо-восточная влажность, где-то ливанёт и будет громыхать локально", – подчеркнула синоптик.
Непогода в Украине: последние новости
- По состоянию на 28 июня спасатели объявили в Украине чрезвычайный уровень пожарной угрозы. В эпицентре опасности – Тернопольская, Киевская, Полтавская и Хмельницкая области.
- Кроме того, украинцев предупредили о возможном ухудшении погодных условий уже к вечеру 28 июня. Ожидают грозы, град и шквалы ветра. Сильнейшие ливни прогнозируют в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.