На Украину надвигается новый циклон: прогнозируют снегопады и морозы

Синоптики предупреждают, что Украину охватит новый циклон. Из-за этого западные и северные регионы уже в ночь на 30 января почувствуют снегопады и ветры.

Циклон образовался возле Исландии и в течение 29 января будет циркулировать по Европе. Украина же почувствует его влияние уже среди ночи.

К теме Синоптики предупредили о гололедице и мокром снеге: прогноз погоды на 29 января

Это приведет к ухудшению погодных условий в Украине: порывистый ветер, на западе и севере страны снегопады. Также снизится ночная температура воздуха,

– сообщает Укргидрометцентр.

Небольшой и умеренный мокрый снег будет падать в большинстве регионов Украины. Но в западных и северных областях местами будут значительные осадки.

Порывы ветра, метели и значительная опасность

На 30 – 31 января в Украине передают порывы ветра до 15 – 20 метров за секунду. Западные области снова будут чувствовать стихию больше всего, здесь прогнозируют ветер местами 25 метров в секунду. В Карпатах метели и ветер 25 – 30 метров в секунду.

Ночью в западных и Житомирской областях значительный снег. Синоптики даже объявили первый уровень опасности, желтый. Предупреждают и о том, что из-за такой погоды могут быть нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Ведь на дорогах местами будет гололедица.

Температура ночью опустится до -2...-7 градусов мороза, днем от -3 до +3 градуса.

Карпаты накроет сильный снег и метели. Температура ночью и днем -6...-11 градусов мороза.

Погода в Украине

В большинстве областей в феврале средняя температура будет колебаться в пределах 0...-4. Несколько теплее будет на Закарпатье и в южных областях. Значительную территорию Украины также накроет небольшой мороз в феврале.

К тому же над нашей страной движется циклон "Мария", который принес с собой снег. В субботу и воскресенье атмосферные фронты переместятся на юг и восток страны.

Синоптики прогнозировали, на Львовщине 29 – 31 января будет сильный ветер. Непогода может сковать дороги и оставить людей без электроэнергии.

Вы должны знать советы для автомобилистов зимой: смотрите видео