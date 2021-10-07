На Украину надвигаются первые морозы: где будет холоднее всего
В случае снижения температуры до 0 градусов, в Украине ночью, 8 октября, уже будет мороз. Речь идет о снижении температуры воздуха и поверхности почвы.
Синоптики отметили, что речь идет уже не о заморозках, а именно о морозе. Однако осадков не прогнозируют, хотя будет небольшая облачность.
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В Украине синоптики прогнозируют морозы
Начиная с 7 октября, если температуры воздуха и поверхности почвы будут снижаться до 0 градусов и ниже, то это уже будет мороз, а не заморозки,
– рассказали синоптики.
В частности температура ночью будет от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, днем – +10...+15 градусов. Кроме того, на Закарпатье ночью будет +1...+6 градусов тепла, зато днем – +13...+18 градусов.
В частности, по состоянию на 7 октября, мороз прогнозируют в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях.
Коротко о погоде в Украине
- 7 – 9 октября, в ближайшие дни, в нескольких регионах Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели призвали быть осторожными жителей южных и части западных и восточных областей.
- Именно поэтому в ГСЧС предупредили о запрете заезжать на автомобиле в лес, разводить открытый огонь в лесах и на полях и прочее.
- Более того, 7 октября в Карпатах уже ударили морозы – температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский опустилась до -2 градусов.
- Кроме того, 8 октября в юго-восточной части прогнозируют порывы ветра 15 – 20 метров в секунду (I уровень опасности, то есть желтый).