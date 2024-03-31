Буквально всю Украину накроет пыль из Сахары: когда именно, чем это грозит

В Украину прибывает пыль из Сахары. Он уже накрыл Прикарпатье, а вскоре будет повсюду.

Метеорологи предупреждают об опасности. Отмечают, что качество воздуха существенно ухудшится, передает 24 Канал.

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Когда пыль из Сахары накроет всю Украину

О пыли из Сахары 30 марта сообщала метеорологическая станция Борисполь. Заметили, что в ближайшие дни будет существенное ухудшение качества воздуха.

В Украину прибывает пыль из Сахары. Сегодня (в субботу – 24 Канал) пылью накрыло Прикарпатье, а вот 1 апреля такая ситуация будет по всей Украине,

– отметили эксперты.

Также отметили, что небо будет очень тусклым. Интересно, что при этом ожидается аномальное тепло до +25 градусов.

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Украину накроет пыль из Сахары / Скриншот Метеорологической станции Борисполь

Пылевое облако в 2021 году

Заметим, что в 2021 году Украину также накрывало пылевое облако из Сахары. Тогда оно двинулось к нашему государству с Запада, в частности, с территории Польши.

Синоптик Валерий Латуха объяснил, что аэрозоли угрожают здоровью людей. Особенно это касается больных астмой или на другие респираторные заболевания.

Эксперт отмечал, что аэрозоли рассеивают и поглощают солнечный свет. Это уменьшает видимость. Также они влияют на погоду и климат, охлаждая или согревая Землю.

Источники аэрозолей – промышленные загрязнения атмосферы, дым от пожаров, пыль от пылевых бурь, морская соль, вулканический пепел и смог.

Какая будет погода в апреле: прогноз на месяц

Накануне Укргидрометцентр обнародовал прогноз на апрель. Синоптики отметили, что средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах 8 – 13 градусов тепла, в Карпатах 6 – 7 градусов. Это близко к норме.

Между тем в большинстве западных, Винницкой и Одесской областях на 1 – 1,5 градуса выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается в пределах 30 – 52 миллиметров. В Карпатах 60 – 89, что в пределах нормы.