Украину снова накроют дожди, кое-где с мокрым снегом: когда усилятся осадки

Уже на этой неделе по территории Украины будет проходить циклон. Так что подготовьте свои зонтики: осадки усилятся.

Так, в Украине снова пройдут дожди и мокрый снег. Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает 24 Канал.

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Когда Украину снова накроют осадки

В среду на востоке ожидаются осадки преимущественно в виде снега. Днем на Западе – дождь. Тем временем на остальной территории без существенных осадков. Кстати, ночью и утром в большинстве областей будет туман, на дорогах местами гололедица.

Уже в четверг через территорию Украины будет проходить циклон. Он вызовет больше осадков. Впрочем, в основном в виде дождя, отметила Наталья Птуха.

14 декабря в Украине мокрый снег и дождь, местами (кроме южной части) гололедица и налипание мокрого снега; в Украине, кроме западных областей, отдельные порывы ветра 15 – 20 метров в секунду,

– сообщили в Укргидрометцентре.

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Ориентировочный прогноз погоды на 14 декабря / Скриншот из Укргидрометцентра

Добавили, что 15 декабря в южной части и восточных областях преимущественно дожди. На остальной территории уже без существенных осадков.

Кроме того, Наталья Птуха рассказала, что после того, как пройдет циклон, воздушные потоки изменят свое направление. В частности, появится северная составляющая и, соответственно, поступят более холодные воздушные массы. Так что температура воздуха в Украине снова начнет снижаться.

Поэтому в пятницу и конце недели снова вернется морозная погода,

– заметила синоптик.

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Ориентировочный прогноз погоды на 15 декабря / Скриншот из Укргидрометцентра