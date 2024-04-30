После летней жары часть Украины накроют дожди: где и когда ждать осадков

Подходит к концу апрель, и начинается май. Последний месяц весны встретит нас теплом, но впоследствии ситуация резко изменится и начнутся дожди.

Согласно прогнозам синоптиков, май вряд ли будет холоднее апреля. Среднемесячная температура в мае может быть на один – два градуса выше климатической нормы. Это касается Запада, Юга и юго-восточных областей.

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Где будут дожди в начале мая

В течение почти недели, с 29 апреля, ожидается сухая и солнечная погода. Более того – летняя, потому что столбики термометров стабильно будут показывать +20 градусов. Кое-где они достигнут +24, например, в Луганской области 2 мая. Да, временами солнышко будет прятаться за облака, но в целом демо-версия лета гарантирована.

Но все изменится 4 мая: значительную часть Украины накроют дожди.

Как изменится погода 4 мая / Скриншоты 24 Канала с сайта Укргидрометцентра

Как видим, дожди надвигаются на Украину с Запада. Поэтому совет брать зонтики касается преимущественно жителей именно западных регионов. Но дожди прогнозируют и в центральных областях, а именно в Киевской, Житомирской и Винницкой.

Осадков следует ожидать в таких областях:

Волынская;

Ровенская;

Житомирская;

Киевская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Винницкая;

Ивано-Франковская;

Закарпатская;

Черновицкая.

Кто знает, возможно, это и к лучшему, ведь не всем нравится жара весной. А так есть возможность выгулять яркие зонтики и любимые тренчи!

Да и вообще, после каждого дождя непременно выйдет солнце. В этом в очередной раз убедились киевляне в конце марта, когда сеть наполнили красивые фото после ливня. А 28 апреля людей очаровал фантастический закат. Одесса, Николаев, Днепр, Харьков стали ярко-оранжевыми, в некоторых городах сняли радугу на фоне нежно-розового неба. Может быть, 4 мая нас ждут новые волшебные фото и видео – природа умеет удивить!

Какая погода будет в мае

Вероятно, чем ближе к лету, тем более жаркой она будет. Скорее всего, температура снова превысит +25 градусов, особенно на Юге. Собственно, мы уже видели такую жару в первой половине апреля. Синоптики объясняют: действительно, такие высокие температуры характерны для летних месяцев. Их обусловил мощный вынос субтропического воздуха, который принес в Украину не только летнее тепло, но и пыль из Сахары.