340 населенных пунктов без света: Украину накрыли грозы и шквалы
Источник:ГСЧС Украины
В Украине 6-7 августа вновь значительно ухудшились погодные условия. Из-за сильных дождей, грозы и порывов ветра без электроснабжения остались 339 населенных пунктов.
Свет отключили из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередач. Сейчас над тем, чтобы уладить ситуацию, работают бригады облэнерго.
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Без света остались города и села в 8 областях:
- Полтавская – 78 населенных пунктов,
- Черкасская – 59,
- Черниговская – 55,
- Одесская – 47,
- Сумская – 40,
- Хмельницкая – 28
- Кировоградская – 24
- Николаевская – 8.
В 4 областях подтопило дома и повалило деревья
Выключением света из-за непогоды в четырех регионах не обошлось. Шквальный ветер повредил кровли 20 домов и повалил более 160 деревьев. Из-за ливня подтопило 6 жилых помещений и 34 домохозяйства.
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Отметим, что накануне непогода тоже наделала беды в Украине.
- В Полтаве был сильный ливень со шквальным ветром. Он поломал деревья и повредил автомобили.
- В Одессе прошла мощная гроза. В результате затопило один из супермаркетов. Также сильно подтопило город Раздельная, что в Одесской области.
- Убытки и в Каменец-Подольской крепости. На Лаской башни ветер снял покрытие, также повреждены корпус достопримечательности.
- Десятки поваленных деревьев и реки на улицах были и в Винницкой области и Буковине.