Украину отделяют от Евросоюза "световые годы", – президент Эстонии

Президент Эстонии сделала очередное заявление – неутешительное для украинцев. Керсти Кальюлайд отметила, что Украину от вступления в ЕС отделяют многие годы тяжелого труда.

Об этом глава Эстонии сказала во время форума YES Brainstorming. Кальюлайд отметила, что сейчас Киев – на "расстоянии световых лет" от присоединения к Евросоюзу.

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Эстонский президент не увидела необходимых шагов от Киева

Политик говорит, что сначала украинской власти необходимо выполнить Копенгагенские критерии, к которым даже не приблизились. За 5 лет ответных шагов от Киева эстонский президент не видела. Более того, Кальюлайд вспомнила и о проблемах эстонских инвесторов в Украине.

Есть компания, которая дошла до европейского правосудия, но ей это не помогло. А недавно я узнала о компании, которая приближалась к очень серьезной сделке в Украине, но к ним пришел адвокат (не буду говорить кого он представлял), и заявил, что для ускорения сделки им надо поделиться частью своих акций,

– рассказала Кальюлайд.

Несмотря на это, президент уверяет, что она поддерживает стремление Украины вступить в Евросоюз, так же, как и желание Молдовы и Грузии.

Кальюлайд обратилась к олигархам

Много лет я говорила вашим олигархам: приближение к ЕС увеличит стоимость ваших активов. К сожалению, мне не удалось достучаться до них – поэтому я пользуюсь возможностью еще раз повторить это. Возможно, однажды случится чудо и они услышат этот месседж – тогда Украина начнет приближаться к ЕС,

– отметила Кальюлайд.

Отметим, что ранее президент Эстонии в интервью "Украинской правде" уже высказывалась резко о европерспективах Украины. Мол, до вступления Украины в ЕС еще не менее 20 лет. То же касается и НАТО.

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