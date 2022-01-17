В Украину прибыл уже третий эвакуационный рейс из Казахстана

В Киев 16 января прибыл уже третий рейс с эвакуированными из Казахстана украинскими гражданами. Люди прибыли в "Борисполь" из аэропорта Нур-Султана.

Самолет из столицы Казахстана прибыл в Украину около 21:00. По словам пассажиров, аэродром в Нур-Султане работает в штатном режиме.

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Аэропорт в Нур-Султане работает в штатном режиме

Украинцы, которые вернулись из Казахстана, говорят, что никаких претензий к перелету у них нет. Посадка состоялась организованно, однако с дополнительными проверками.

В принципе, все хорошо. Нам отменили рейс 6 января, мы пришли 9-го, однако снова перенесли на 16-е – из-за ситуации в стране

– рассказала одна из пассажирок.

Больше 150 граждан обратились с просьбой об эвакуации

В течение последней недели с просьбой об эвакуации из Казахстана обратились около 150 человек. В МИД уверяют, что оказывают всю необходимую поддержку гражданам Украины.

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Что известно об украинцах в Казахстане:

По информации МИД Украины, пострадавших и задержанных украинцев во время протестов в Казахстане нет.

Консульский отдел обратился в компетентные органы Казахстана для выдачи выездных виз украинцам, которые в связи с событиями превысили 90-дневный срок безвизового пребывания в стране.

Дипломаты помогают гражданам Украины добираться до аэродромов и с временным проживанием.

Из Казахстана уже состоялись три эвакуационных рейса.

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