В Украину прибыла еще одна партия военной помощи от Британии

В Украину прибыл самолет с военной помощью от Великобритании. Алексей Резников сообщил, что он доставил товары для сил территориальной обороны.

В международном аэропорту "Борисполь" 9 февраля приземлился самолет Boeing C-17A Globemaster III Королевских Военно-Воздушных сил Великобритании.

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Прибыла еще одна партия помощи от Британии

Министр обороны Алексей Резников в сети сообщил, что в Украину 8 – 9 февраля прибыл груз с военно-технической помощи от Великобритании. Доставили снаряжением для территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Это товары военного назначения и снаряжения, в частности, бронежилеты и шлемы,

– сообщил министр.

В Киев из Британии прилетел самолет с помощью / Твиттер Алексея Резникова

Резников поблагодарил партнеров "за непоколебимую политическую и дипломатическую поддержку и военную помощь".

В Украину доставили помощь для сил теробороны / Твиттер Алексея Резникова

Британия передаст Украине ракеты: что известно

Великобритания передаст Украине ракеты для борьбы с Черноморским флотом государства-агрессора.

По словам посла Украины в Британии Вадима Пристайко, передача вооружения состоится в рамках подписанного соглашения. Ранее Лондон и Киев подписали договор на 1,7 миллиарда фунтов стерлингов для нужд Военно-Морских сил Украины.

Этот документ предусматривает сооружение 2 минных тральщиков для украинских военных. Кроме того, в Украине построят и 2 порта – для нужд ВМС.

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Текст сообщения Алексея Резникова:

8 – 9 февраля в Украину прибыли грузы с военно-технической помощи от Великобритании со снаряжением для сил территориальной обороны ВСУ: бронежилеты и шлемы и тому подобное. Спасибо нашим партнерам за их непоколебимую политико-дипломатическую поддержку и военную помощь.