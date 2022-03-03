В Украину скоро поступит новая партия Starlink

Миллиардер Илон Маск также помогает украинцам, 1 марта поступила первая партия средств спутниковой связи Starlink. Вскоре поступит новая партия этих приборов.

По словам министра цифровой трансформации, Илон Маск также отреагировал на нашу просьбу. Команда SpaceX обновила программное обеспечение для снижения потребления энергии, чтобы Starlink можно было питать от автомобильного прикуривателя.

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Также включили мобильный роуминг, чтобы фазированная антенная решетка могла поддерживать сигнал во время движения транспортного средства,

– написал Федоров.

Это важно в условиях атак оккупантов на нашу инфраструктуру, когда отсутствует электроэнергия. Все это поможет нашим героям быть на связи!

Новая партия Starlink / Фото Михаила Федорова

Коротко о Starlink Это система беспроводной спутниковой связи, благодаря которой можно получить доступ к широкополосному интернет-подключению. Терминалы Starlink работают благодаря сети спутников на орбите, взаимодействующих между собой на низких частотах. Благодаря Starlink в любом уголке Земли можно установить бесперебойную связь.

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