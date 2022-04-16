В Украину тянут музейные экземпляры 60-х годов, – Арестович о российской технике

Алексей Арестович заявил, что Россия начала отправлять в Украину военную технику 60-х годов. По его словам, речь идет о БТР-60 и "Град-1".

Об этом советник главы Офиса Президента сообщил в прямом эфире на ютуб-канале Марка Фейгина.

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Относительно войны. На платформах, идущих из России, замелькала военная техника: БТР-60 и "Град-1" – это техника 1960-х годов. Она была в наиболее отсталых частях и оттуда снята с хранения. Нет техники,

– сказал Алексей Арестович.

"БТР-60 и "Град-1" – это падать дальше некуда. Конец войне, она проиграна. Мы можем через сутки после затопления "Москвы" сказать, что война проиграна. Вопрос в оформлении поражения", – добавил чиновник.

Потери России в войне против Украины