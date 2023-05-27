В Украину вернули парня, которого оккупанты похитили из уничтоженного Мариуполя: трогательная история
Источник:Минреинтеграции
Россияне не только оккупировали часть наших территорий, они еще и воруют наших граждан. В частности детей. К счастью, вернуть домой удалось 17-летнего Вячеслава из Мариуполя.
Как отмечают в Минреинтеграции, парень наконец-то дома. Нашим властям удалось вырвать из лап Кремля еще одного украинца, которого россияне силой вывезли в страну-агрессора.
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Сообразительность парня помогла
В ведомстве отметили, что Вячеслав рос без родителей, а образование получал в Мариуполе. Российские захватчики не только уничтожили город, но и депортировали парня в Шахтерск, что в Донецкой области.
Впрочем, сильный духом и сообразительный паренек нашел способ дать о себе знать. Дальше было много кропотливой работы волонтеров и государственных органов. А сегодня (27 мая – 24 Канал) Вячеслав уже прибыл в Киев,
– говорят в Минреинтеграции.
Вячеславу удалось вернуть в Украину / Фото Минреинтеграции
В министерстве поблагодарили всех, кто помог вернуть домой мальчика. В частности:
- Министерству иностранных дел Украины,
- Службе по делам детей Деснянского района города Киева,
- главному специалисту отдела опеки/попечительства, усыновления и семейных форм воспитания Алине Долженко,
- программному директору "СОС Детские Городки Украина" Дарье Касьяновой,
- а также "Украинской сети по правам ребенка".
Что делать, если стали свидетелем депортации ребенка
В Минреинтеграции обратились к тем, кто мог стать свидетелем незаконного перемещения детей либо на временно оккупированную территорию, либо в Россию. В таком случае необходимо обратиться к профильному специалисту Минреинтеграции Наталье Емец. Контактный телефон: +38 050 562 03 13.
Кроме того, вы можете совершить звонок на горячую линию Национального информационного бюро 1648.
Заметим, что в интервью телеканалу "Рада" заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о ценности людей на оккупированных территориях. О них она вспомнила, отвечая на вопрос, чем для нее будет победа.
Для меня победа – освобождение всех наших временно оккупированных территорий. Потому что это не просто земли, это наши люди, которые там находятся вынужденно,
– отметила она.
Также Анна Маляр добавила, что победа – старт новой Украины. Наше государство должно будет стать сильным и несокрушимым, чтобы больше на него не решались нападать враги.