В Украину возвращается сильный ветер: где ждать непогоду

В Украине 20 января прогнозируется ухудшение погоды. Спасатели уже объявили I уровень опасности, желтый.

Где ждать непогоду

В четверг в западные области вернется сильный ветер. Его порывы будут составлять 15 – 20 метров в секунду.

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Кроме того, в Карпатах и ​​на Закарпатье ожидают сильный снег и метели.

В каких областях будет идти снег:

Львовской области,

Закарпатской,

Волынской,

Ивано-Франковской,

Черновицкой,

Хмельницкий,

Винницкой,

Тернопольской,

Ровненской,

Житомирской,

Черниговская,

Киевской.

По данным Укргидрометцентра, в восточные регионы вернутся сильные морозы. Ночью температура воздуха опустится до -16 градусов.

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Полный текст публикации ГСЧС в телеграме:

В Киеве из-за сильного ветра ночью 17 января упал трехметровый крест Софийского собора . Однако причиной стало и то, что советские реставраторы в свое время спешили или же допустили ошибку – они обернули медью черный металл основания крестов. Эти металлы между собой сработали и уничтожили друг друга. Реставрацию креста начнут летом 2022 года.

Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий.

По данным Укргидрометцентра, 20 января утром и днем в западных областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Днем в Карпатах и на Закарпатье значительный снег, метели. (I уровень опасности, желтый).