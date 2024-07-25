Получали угрозы из-за своей позиции: из оккупации вернули еще 7 детей

С временно оккупированных территорий Украины 24 июля вернулись еще семеро детей. Некоторым из них угрожали из-за проукраинской позиции.

К счастью, дети в возрасте от 12 до 19 лет уже находятся в безопасности. О возвращении детей сообщил руководитель организации Save Ukraine Николай Кулеба.

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Детей вернули из оккупации

Украина постоянно работает над возвращением детей, которых похитили российские захватчики и которые остаются на временно оккупированных территориях.

24 июля 2024 года благодаря совместным усилиям Bring Kids Back UA и Save Ukraine в Украину вернулись семеро украинских детей с временно оккупированных территорий,

– написал Кулеба.

Среди возвращенных детей есть 12-летняя девочка, родители которой служат в Вооруженных силах Украины. Они долго искали возможность эвакуировать дочь, ведь дети военнослужащих на ВОТ находятся под пристальным контролем.

Также из оккупации вернули двух братьев, 15 и 19 лет.

Месяц назад ФСБ задержала их родителей, и пока о них ничего не известно. Российские спецслужбы также допрашивали старшего брата. Было очень сложно вывезти ребят с оккупированной территории, но теперь они в безопасности под временной опекой их крестной,

– рассказал Николай Кулеба.

С оккупированной части Херсонщины вывезли 18-летнего парня и 19-летнюю девушку с Херсонщины, которых покинули приемные родители. Они получали угрозы из-за своей проукраинской позиции. Теперь Украина обеспечит им необходимую поддержку и поможет начать новую жизнь.

Вернулся и‍ 14-летний парень, который не мог выехать с временно оккупированной территории из-за разрушенного российскими войсками моста. Теперь он наконец воссоединился со своей матерью после двух лет разлуки.

Седьмой ребенок – это парень-подросток, мать которого до сих пор находится в оккупации.

С 2014 года 1,5 миллиона украинских детей находятся на оккупированных территориях и на территории России Многие из них были незаконно депортированы или принудительно перемещены, остальные остаются под угрозой депортации.