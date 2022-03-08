Украину за 12 дней войны покинуло более 2 миллионов человек, – ООН
Источник:"Интерфакс-Украина"
Российская агрессия против Украины заставила миллионы людей искать новые дома. Только за 12 дней войны наше государство покинуло более 2 миллионов человек.
Больше всего беженцев из Украины прибыло в Польшу
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что на 8 марта война заставила покинуть Украину 2 011 310 человек.
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Больше всего беженцев из Украины прибыло в Польшу – 1 миллион 204 тысячи человек.
Сколько беженцев приняли другие соседние государства:
- Венгрия – 191 350;
- Словакия – 140 750;
- Молдова – 82 760;
- Румыния – 82 060;
- остальные европейские страны – 210 240.
Несмотря на то, что у Украины огромная граница с Россией и Беларусью – туда поехала лишь крошечная часть украинцев. В Россию из Украины прибыло 99 тысяч украинцев, а в Белоруссию – 450 человек.
"Поскольку ситуация продолжает развиваться, Украину могут покинуть около 4 миллионов человек", – отмечает организация.