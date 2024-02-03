Самая популярная профессия – повар: почему Украину ждет кадровый голод

История имеет свойство повторяться. В ближайшие годы мы будем преодолевать вызовы, с которыми наша страна столкнулась 90 лет назад, – нехватку кадров. Однако решают этот вопрос сейчас иначе. Какие будут последствия – открытый вопрос. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

90 лет назад и сегодня

Восстановление Украины после Второй мировой требовало огромного количества квалифицированных работников, и человеческий фактор имел решающее значение.

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За годы той войны Украина потеряла 83% рабочих: часть была мобилизована в армию, часть отправили на принудительные работы в Германию, часть погибла в оккупации. Во время наступления немецких войск в тыл эвакуировали 3,5 миллиона рабочих и специалистов, из них вернулись лишь 15% – полмиллиона. 2,2 миллиона советских граждан в Германии (60% из них – из Украины), которые дожили до капитуляции нацистского режима, домой вернулись только через 2 года в рамках принудительной репатриации.

Бронь от призыва в армию получали только работники предприятий ВПК, предприятия других отраслей были почти парализованы. Например, машиностроительное предприятие в Бердянске (здесь и далее буду использовать нынешние названия городов и регионов) за время войны потеряло 87% рабочих. Осталось всего 229 работников, из которых после деоккупации в 1944 году в армию была мобилизована треть.

Чтобы компенсировать дефицит рабочей силы, наряду с кампаниями по привлечению к труду ветеранов проводилась мобилизация женщин – на шахте "Краснодонуголь" ежедневно 600 работали в забое, еще 600 – на отгрузке угля. В 1944 году власть начала отзывать с фронта инженерно-технические кадры, которые работали на шахтах, металлургических и энергетических предприятиях.

Можно найти много параллелей между событиями 90-летней давности и настоящим. Более 5 миллионов украинцев оказались в оккупации с 2014 года. Почти 5 миллионов людей переехали в другие регионы Украины (в статусе ВПО), почти столько же выехали в Европу. Чем дольше длится война, тем меньше украинцев будут готовы вернуться обратно в страну.

Рынок труда испытывает дефицит кадров, в первую очередь, специалистов рабочих профессий:

в строительстве не хватает 20 – 50% рабочих,

в металлургии – 50 – 80%,

в машиностроении – 40 – 50%.

Из-за нехватки кадров металлургические предприятия работают на 20%. Правительство для восстановления работы рассматривает возможность расширения перечня профессий, которые подлежат бронированию. Строительство или восстановление крупных предприятий уровня Каховской ГЭС в ближайший год – два представляется маловероятным, если не невозможным из-за дефицита специалистов нескольких профессий. Все больше женщин работают на "мужских" специальностях не только в прифронтовых регионах, но и в Центральной Украине.

Госплан и мобилизация

После Второй мировой наличие планирования позволяло более-менее четко очертить потребность в кадрах как целой отрасли, так и отдельных предприятий. Недостаток людей и их подготовку решали через добровольную мобилизацию, которая фактически была принудительной.

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Правительственные планы вызывали масштабные миграционные процессы: так жители Киевской и Черкасской областей оказывались на предприятиях и шахтах в Луганской или Донецкой областях. Масштабы таких разнарядок можно понять по одной из многих мобилизационных кампаний: в сентябре – ноябре 1947 года на угольные предприятия Луганской области нужно было мобилизовать 88 960 человек. Для подростков и взрослых из сел возможность учиться и работать в городе была единственной возможностью убежать из колхозов, ведь возможность свободно передвигаться по стране крестьяне получили только с 1974 года, когда им разрешили получать паспорта.

ПТУ не смогли преодолеть дефицит кадров

Подготовка специалистов велась в 495 заведениях фабрично-заводского обучения (ФЗО), ремесленных и железнодорожных училищах. Возможность получить профессию и работать на заводе активно популяризировалась.

Один из самых популярных в 1950-е фильм – "Весна на Заречной улице" – рассказывал об обучении в вечерней школе для взрослых и большой послевоенной стройке.

Прототипом главного героя снятой в Запорожье ленты был работник "Запорожстали", за год фильм посмотрели более 30 миллионов зрителей.

Еще более успешной была "Королева бензоколонки" – комедия, снятая в Полтавской области в 1963 году, активно пропагандировала профессию водителя.

В начале 1960-х на базе учреждений ФЗО создавали техникумы и профессионально-технические училища. С завершением активного периода индустриализации количество студентов продолжало оставаться большим. Но система профтехобразования все равно не могла удовлетворить спрос на востребованные специальности. В 1988 году, за два месяца до поездки в СССР, президент США Рональд Рейган рассказал известный анекдот про машину и сантехника (для тех, кто не знает, анекдот в конце).

Правительство до сих пор не знает, какие специалисты нужны послевоенной Украине

В 1995 году в 1179 учреждений профессионального образования поступили более 300 тысяч учеников. Через 20 лет – в 2015 году – количество поступающих в учреждения профтехобразования сократилось – в 798 учреждений профтеха поступили 150 тысяч, а в 2023 году учениками учреждений профессионального образования стали всего 103,3 тысячи подростков.

В основе мобилизационного плана и системы ФЗО после Второй мировой – расчеты Госплана и планы "пятилеток". Они четко определяли, каких ресурсов и сколько нужно.

Но если сегодня ответственных представителей правительства спросить о том, каких специалистов, сколько и когда экономика будет нуждаться, то ответа не будет. Государство, планирование и учебные заведения живут в параллельных мирах.

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Например, ежегодно Минэкономики публикует прогноз потребностей рынка труда на следующие 4 года, и на основании этого документа Минобразования корректирует показатели государственного заказа на подготовку специалистов и рабочих кадров. В очередном проекте прогноза на 2024 – 2027 годы Минэкономики ожидает, что лавинообразно возрастет спрос по категориям "Руководители предприятий, учреждений и организаций", "Руководители малых предприятий без аппарата управления" и "Менеджеры (управляющие) предприятий, учреждений, организаций и их подразделений" – потребность в таких кадрах составляет более 10% от общей прогнозируемой потребности в специалистах и рабочих кадрах. При этом доля квалифицированных сельскохозяйственных рабочих колеблется в пределах статистической погрешности – не более чем 0,27%.

Одна из причин такого прогноза – устаревшая методика, которую приняли в 2013 году, до пандемии, войны и без учета мировых трендов. Например, Минэкономики в 2013 году и нескольких последующих годах не замечало растущий спрос на IT-специалистов.

Вместе с тем, региональная власть формирует заказ и финансирует подготовку специалистов в учреждениях профессионально-технического образования, отталкиваясь от программ регионального развития на 2021 – 2027 годы, которые были приняты за полтора года до полномасштабного вторжения. Учреждения профтехобразования готовят специалистов по "бюджету" и по "контракту", исходя из лицензионного объема (максимально разрешенного Минобразования количества учеников в заведении) – это еще один "ориентир" для определения количества специалистов определенной профессии, которых готовят в учреждениях профтеха.

Еще одна подсказка для абитуриентов и их родителей – эксперты, которые указывают на тренды. В Украине создают и активно развивают предприятия оборонно-промышленного комплекса, но какие именно профессии нужны для их работы – непонятно.

"Вкусно и красиво" – девиз вступительных кампаний в Украине

На фоне информационного хаоса родители и сами поступающие в профтех выбирают, наверное, наиболее понятные профессии, которые не всегда являются наиболее востребованными. Самой популярной профессией, которую в этом году выбрали поступающие в учреждения профессионально-технического образования, стала профессия повара – это эксклюзивные данные Института профессиональных квалификаций.



Самые популярные профессии в Украине

Суммарно профессии, связанные со сферами питания, ресторанного бизнеса и индустрии красоты, получают почти вдвое больше учеников, чем осваивают строительные профессии. "Вкусно и красиво" – девиз вступительных кампаний по меньшей мере последних 4 лет.



Рейтинг сфер деятельности в Украине

По каждому из направлений обучение длится 2 – 3 года: поскольку в учреждения профтехобразования поступают подростки после 9-го класса, то для выпуска после эквивалента 11-го класса ученикам нужно проучиться 2 года.

ЕС создает условия для украинских работников

До большой войны выпускники, пользуясь безвизом, находили работу в ЕС. В этом году в Польше каждый 10 новый бизнес начинают украинцы, и наиболее популярные сферы – индустрия красоты и общественное питание. Как и во многих других сегментах, украинское образование работает на экспорт.

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В то же время ЕС планирует запустить сервис по поиску квалифицированных работников за пределами ЕС, чтобы будущие мигранты уже имели определенное место работы. Это позволит удовлетворить дефицит на локальных рынках труда и свести к минимуму социальные выплаты на период поиска работы. В Германии, которая несколько месяцев назад стала самой популярной страной среди украинских беженцев, запускают программы по повышению квалификации.

Для украинцев планируют ослабить требования по уровню владения немецким языком – это второй "языковой" прецедент, первый был в начале этого года, когда Германия заявила о намерениях создать условия для привлечения на рынок труда специалистов, владеющих английским.

А пока в Украине в определенной степени актуален анекдот 40-летней давности про сантехника, который рассказал Рональд Рейган.

"В СССР, чтобы купить автомобиль, – говорит Рейган, – нужно 10 лет простоять в очереди после уплаты аванса. И вот один покупатель приходит, принес аванс, и служащий ему говорит:

– Все, приходите ровно через десять лет".

– Утром или вечером?

– Это же 10 лет, какая разница?

– Просто утром в этот день ко мне придет сантехник".

Кстати, в 2023 году профессию сантехника начали осваивать 960 учеников, но только в 8 областях: Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Ровненской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской.