"Украины уже нет": какие фейки распространяют россияне на временно оккупированных территориях

Сестра победителя шоу "Голос страны" Ивана Ганзера проживает в двух километрах от границы с Россией и находится под оккупацией в Харьковской области. Там люди оказались без связи и живут в полной информационной блокаде.

О том, как оккупанты запугивают людей, подло выманивают деньги и распространяют разные фейки об Украине – певец рассказал эксклюзивно сайту 24 канала.

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Фейки, распространяемые россиянами на оккупированных территориях

По словам Ганзеры, связь в селе, где проживает его сестра, есть только в одном месте. Однако, добираться туда достаточно опасно, поэтому связаться с ней выходит очень редко и буквально на минуту или две.

Она (сестра – 24 канал) спрашивает, что происходит в Украине, ведь у них там полноценный информационный вакуум. Оккупанты рассказывают им, что "у них должен быть референдум, что они должны присоединиться к России, ведь Украины уже нет, Украину уже забрала Польша,

– рассказал мужчина.

Российские боевики / Фото Getty Images

Из-за полной информационной изоляции убедить сестру, что это неправда, было достаточно тяжело. К сожалению, многие местные жители все же верят фейкам, которые распространяют оккупанты.

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Угрозы и запугивание

По словам Ганзеры, оккупанты отбирают сим-карты с мобильных телефонов. А также, угрожая, заставляют людей переводить все средства через мобильные приложения банков на свои карты.

Певец подчеркнул, что на временно оккупированных территориях до сих пор остается много людей, желающих вернуться в Украину. Он призвал украинские власти сделать все возможное для организации гуманитарных коридоров.

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