Украл деньги, авто "Укрпочты" и даже лошадь: в Хмельницкой области произошло дерзкое ограбление
- Бывший военный из Хмельницкой области в течение недели совершил несколько преступлений, включая кражу лошади, автомобиля "Укрпочты" и денег, а также избиение человека на рынке.
- В суде злоумышленник признал свою вину, заявив, что действовал под влиянием тревожно-депрессивного расстройства, и получил наказание в виде 6 лет лишения свободы.
Бывший военный из Хмельницкой области в течение недели совершил несколько преступлений. Все началось с драки на рынке, когда женщина отказалась бесплатно отдать ему цветок.
На рынке злоумышленник металлическим костылем также избил сына продавщицы. Об этом сообщил Шепетовский горрайонный суд.
Что известно о преступлениях бывшего военного?
После драки на рынке, мужчина зашел в одно из учебных заведений Шепетовского района. Во время своей "прогулки", злоумышленник украл ноутбук и различные аксессуары.
В том же районе экс-военный заметил оставленную без присмотра кобылу с телегой, на которую он впоследствии залез и уехал в неизвестном направлении.
На следующий день злоумышленник решил подойти к почтовому отделению "Укрпочты". Там он заговорил одного из работников и украл служебную машину.
Во время поездки, бывший военный также украл деньги из оставленного в машине кошелька, телефон и некоторые документы работника "Укрпочты".
Мужчина успел доехать до соседнего села, где оставил машину из-за неисправности. Все время он носил с собой нож для выживания.
В суде злоумышленник признал свою вину и отметил, что все преступления совершил в результате тревожно-депрессивного расстройства после военной службы.
По его словам, в момент похищения машины "Укрпочты", он считал, что выполняет "специальное задание". За совершенные преступления мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на 6 лет.
Как воры в Кривом Роге ограбили "Аврору"?
В Кривом Роге покупатели в магазине "Аврора" пытались украсть технику и посуду, пробив на кассе только семена огурца.
Мимо кассы, "забыв" просканировать, они пытались пронести 2 мультипечи, сковородку-гриль, 3 пачки кофе, катушку для удилища и отвертку.
Еще один житель Кривого Рога дважды наведывался в тот же магазин и в целом украл 6 павербанков. Награбленное он сдавал в ломбард. Фигурантам обоих дел назначили наказание в виде 1 года испытательного срока.