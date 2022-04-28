Укравтодор сократит сроки проектирования дорог и искусственных сооружений

Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует максимально ускорить сроки получения технической документации и разрешений на проектирование дорог и искусственных сооружений.

Об этом в своем блоге сообщил первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко. Он добавил, что проектные организации должны работать в условиях малой бюрократии.

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По словам Ивко, агентство вместе с командой "Прозорро" разрабатывает законодательный пакет, который ускорит тендерные процедуры по сохранению открытости и доступности для отечественных и иностранных компаний. Также Ивко подчеркнул, что Укравтодор планирует завершить переход на европейскую систему ценообразования.

Еще до войны мы начали эту масштабную реформу и ее завершение позволит наконец создать условия, при которых бизнес будет заинтересован в использовании современных технологий, техники и материалов.

– сказал он.

Положительное влияние на стоимость и конкуренцию

Первый замглавы Укравтодора убежден, что такой шаг положительно повлияет на стоимость дорожных работ, а также качественно усилит конкуренцию в отрасли.

Ценообразование в сфере строительства дорог долгое время строилось на неэффективной советской системе – так называемом ресурсном методе. Послевоенное восстановление Украины не может быть заторможено кипами бумажек о человекочасах,

– подчеркнул он.

Андрей Ивко также рассказал, что на сегодняшний день более 600 километров дорог и улиц разных форм собственности Киевщины, Черниговщины и Сумщины убраны. В том числе 234 км улиц наиболее пострадавших населенных пунктов Киевской области: Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Бородянки и Ворзеля. Еще более 100 км дорог очистили в подконтрольных Украине районах Харьковской области.

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время заседания Конгресса местных и региональных властей сообщил, что ОП вместе с местными властями сформировали 14 кластеров инфраструктуры в каждой области, нуждающихся в восстановлении или модернизации, среди которых и дорожная инфраструктура.

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