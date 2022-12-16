Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме

16 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В результате Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию.

Чрезвычайную ситуацию вводят с 9 утра 16 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию

Так, 16 декабря в результате массированных ракетных обстрелов со стороны России электроэнергетической инфраструктуры Украины (тепловые электростанции, гидроэлектростанции, подстанций магистральных сетей 330-750 кВ) произошла потеря более 50% потребления энергетической системы Украины. Таким образом, наступает режим системной аварии.

В то же время сообщаем о наступлении чрезвычайной ситуации, начиная с расчетного периода с 09:00 16 декабря,

– отметили в Укрэнерго.

Директор "Центра исследований энергетики" Александр Харченко рассказал, что объявленная чрезвычайная ситуация означает, что из-за повреждений подстанций и генерирующих мощностей нет технической возможности обеспечить светом более 50% потребителей страны (включая критическую инфраструктуру).

То есть невозможно ни выработать больше энергии, ни транспортировать ее.

Как сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сейчас есть повреждения около 9 объектов генерации. Соответственно так же повреждены станции и подстанции, которые передают электроэнергию, что привело к ограничению производства по объектам атомной генерации.

По всей Украине вводят экстренные аварийные отключения света

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что экстренные аварийные отключения света вводятся из-за прилетов по энергообъектам в нескольких областях Украины. Отключения будут действовать по всей стране.

Тимошенко подчеркнул, что ГСЧС, электричества и все службы работают на местах попаданий. Кроме того, он напомнил, что украинцы могут пользоваться "Пунктами несокрушимости".