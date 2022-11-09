Укрнафта заявляет о блокировании офиса вооруженными людьми: что говорят в СБУ

С вечера 8 ноября офис Укрнафты заблокировали вооруженные люди. В Службе безопасности Украины прокомментировали ситуацию.

9 ноября рабочим Укрнафты запретили заходить в офис. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Важно Укрнафту передали в собственность государства: кто ее может возглавить

Укрнафта заявила о блокировании офиса вооруженными людьми

С 20:00 8 ноября работа центрального офиса Укрнафты была заблокирована вооруженными людьми. Утром 9 ноября сотрудники и руководители компании не были допущены на рабочие места. На предприятии обеспокоены сложившейся ситуацией.

Представители акционеров "Нафтогаз" и Минобороны не предоставили документов, касающихся деятельности Общества в новом формате. Решение суда, санкционирующего проведение силовых действий, также отсутствует,

– заявили в компании.

Что говорят в СБУ

В СБУ заявили, что их сотрудники предпринимают превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины и обеспечить его передачу в государственную собственность в рабочем состоянии.

Недавно Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций, эмитентом которых является Укрнафта.

В настоящее время сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности проверяют информацию о многомиллионных уклонениях менеджментом компании от уплаты обязательного акцизного сбора за 2022 год.

Отдельно проверяется информация о возможных нарушениях по увеличению прибыли при изготовлении горючего.

В настоящее время готовится сообщение о подозрении менеджменту компании по статье об уклонении от уплаты налогов, сборов и обязательных платежей.

СБУ проводит проверку в офисе Укрнафты / фото Служба безопасности Украины

Украина национализировала "Укрнафту" и "Мотор Сич"