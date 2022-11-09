Укрнафта заявляет о блокировании офиса вооруженными людьми: что говорят в СБУ
Источник:Укрнафта
С вечера 8 ноября офис Укрнафты заблокировали вооруженные люди. В Службе безопасности Украины прокомментировали ситуацию.
9 ноября рабочим Укрнафты запретили заходить в офис. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
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Укрнафта заявила о блокировании офиса вооруженными людьми
С 20:00 8 ноября работа центрального офиса Укрнафты была заблокирована вооруженными людьми. Утром 9 ноября сотрудники и руководители компании не были допущены на рабочие места. На предприятии обеспокоены сложившейся ситуацией.
Представители акционеров "Нафтогаз" и Минобороны не предоставили документов, касающихся деятельности Общества в новом формате. Решение суда, санкционирующего проведение силовых действий, также отсутствует,
– заявили в компании.
Что говорят в СБУ
В СБУ заявили, что их сотрудники предпринимают превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины и обеспечить его передачу в государственную собственность в рабочем состоянии.
Недавно Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций, эмитентом которых является Укрнафта.
В настоящее время сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности проверяют информацию о многомиллионных уклонениях менеджментом компании от уплаты обязательного акцизного сбора за 2022 год.
Отдельно проверяется информация о возможных нарушениях по увеличению прибыли при изготовлении горючего.
В настоящее время готовится сообщение о подозрении менеджменту компании по статье об уклонении от уплаты налогов, сборов и обязательных платежей.
СБУ проводит проверку в офисе Укрнафты / фото Служба безопасности Украины
Украина национализировала "Укрнафту" и "Мотор Сич"
- "Укрнафта", "Мотор Сич" и ряд других стратегически важных предприятий переходят в собственность государства.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что эти шаги вполне законны, их необходимо предпринять в условиях полномасштабной войны, ведь все усилия сейчас должны быть направлены для защиты страны и поддержки ВСУ.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что национализация компаний состоялась в соответствии со всеми нормами закона.
- До отчуждения "Укрнафту" возглавлял Олег Гез. Однако теперь, вероятно, лидера нефтяной отрасли Украины может возглавить Сергей Корецкий.
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